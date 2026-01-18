Oficial: Estrella se fue de Alianza Lima y Gremio anuncia su fichaje por todo lo alto este 2026

Alianza Lima se consagró con el bicampeonato nacional en la Liga Femenina 2026 tras vencer a Universitario de Deportes en emocionantes finales del torneo local. Sin embargo, para inicios de este 2026, la directiva sorprendió con algunas inesperadas salidas como la de la brasileña Rafinha Marques.

Gremio oficializó el fichaje de ex Alianza Lima

La destacada volante se fue del cuadro dirigido por el técnico chileno José Letelier luego de dos temporadas en las que brilló con su gran talento. En tal sentido, luego de algunos días de haber dejado el conjunto victoriano, Gremio de Brasil sorprendió a sus hinchas tras presentarla como flamante fichaje a través de sus redes sociales.

"El centrocampista Rafa Marques de 31 años, firmó con el Gremio para la temporada 2026. Con posibilidad de renovación automática por un año más si se cumplen ciertos objetivos, el jugador llega al Tricolor tras su paso por Alianza Lima en Perú", indicó el club en su sitio web oficial.

Rafinha Marques es nuevo fichaje de Gremio de Brasil

Al respecto, en el video de su presentación, el conjunto de Porto Alegre mostró sus mejores anotaciones tras su paso por emblemáticos equipos como Duque de Caxias-RJ, Vasco-RJ, Taubaté-SP, São José-SP, Avaí/Kindermann y Alianza Lima Femenino.

Rafinha Marques es bicampeona con Alianza Lima Femenino

La mediocampista de 31 años, se unirá al elenco 'Tricolor' después de haber obtenido el bicampeonato nacional con Alianza Lima en la Liga Femenina 2024 y 2025. Precisamente, durante el último año, Rafinha Marques continuó siendo una de las principales figuras del cuadro íntimo al anotar 6 goles.

A propósito de eso, durante la ceremonia de premiación 2025 de la Liga de Fútbol Profesional, la excapitana del 'equipo del pueblo' fue reconocida como la mejor jugadora del año tras su notable desempeño a lo largo de la temporada.