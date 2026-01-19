Mr Peet llenó de elogios a jugador de casi un millón que firmó por Alianza Lima: "Distinto"

Alianza Lima, bajo el mando de Pablo Guede, se alista para afrontar la Liga 1 y Copa Libertadores en busca de conseguir resultados positivos gracias a los fichajes que realizaron en las últimas semanas. Precisamente uno de ellos ha sido elogiado por Mr. Peet, comentarista deportivo que sigue de cerca todos los acontecimientos relacionados al club blanquiazul.

Durante la pretemporada de Alianza Lima en Uruguay, el equipo liderado por Pablo Guede terminó con dos derrotas consecutivas y una victoria frente a Colo Colo. La actuación de uno de los jugadores fue resaltada por la hinchada y también por Mr. Peet.

Mr. Peet elogia a fichaje de casi un millón de dólares de Alianza

El rendimiento de Alan Cantero hizo que Mr. Peet lo llene de elogios y asegure que tiene todo lo que necesita para ser un jugador determinante en el plantel de Alianza Lima durante toda la temporada. Si bien Cantero ya era parte del club blanquiazul el año pasado, se tuvo que renovar su contrato para poder continuar demostrando su calidad con la camiseta de la institución de los Íntimos.

"Tremendo Cantero, esto una versión distinta de Cantero. Eso son los jugadores que necesita Alianza, que asuman, que confien en su capacidad. Jugadores que agarren la pelota, que hagan lo que quieran. Si tienen que sacarse a uno, dos jugadores, que saquen, que metan el pase gol, que filtren. Eso son los jugadores distintos", señaló Mr. Peet.

(Video: Mr. Peet Channel)

Alan Cantero renovó con Alianza hasta el 2028

A pesar de que su nombre sonó para reforzar a otros clubes, Alan Cantero terminó firmando para Alianza Lima. El equipo peruano compró el 80% del pase al club Godoy Cruz. Cantero firmó para quedarse en Alianza hasta el 2028.