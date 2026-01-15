0
Alianza Lima vs Colo Colo: fecha, hora y donde ver el último partido de los blanquiazules en Uruguay

Partido de Alianza Lima vs Colo Colo es el últimos de los dirigidos por Pablo Guede antes de volver al Perú. Entérate de toda la información de este partidazo.

Fabian Vega
Alianza Lima vs Colo Colo por la Serie Río de la Plata
Alianza Lima vs Colo Colo por la Serie Río de la Plata | Alianza Lima
Alianza Lima está estrenando nuevo equipo en esta temporada 2026, lamentablemente no le has ido tan bien como hubieran querido. El equipo blanquiazul cayó derrotado ante Independiente y Unión de Argentina, acumulando dos derrotas consecutivas en el torneo Serie Río de la Plata que se está jugando en Uruguay. Su última oportunidad de ganar un partido será ante Colo Colo.

¿Cuándo juega Alianza Lima vs. Colo Colo?

Alianza Lima se verá las caras ante su equipo hermano, Colo Colo, este domingo 18 de enero por la Serie Río de La Plata 2026. El partido se jugará en el estadio Parque Viera de Montevideo (Uruguay).

¿A qué hora juega Alianza Lima vs. Independiente?

El partido entre Alianza Lima vs Colo Colo se disputará a las 7:00 PM (hora peruana). Si vives en el extranjeros estos son algunos horarios para que puedas seguir el partido:

  • México: 6:00 p.m.
  • Colombia y Ecuador: 7:00 p.m.
  • Bolivia y Venezuela: 8:00 p.m.
  • Estados Unidos (Nueva York, Florida y Washington): 8:00 p.m.
  • Argentina, Uruguay, Paraguay, Chile y Brasil: 9:00 p.m.
  • España: 1:00 a.m. (día siguiente).

¿Dónde ver Alianza Lima vs Colo Colo?

Si quieres ver el partido de Alianza Lima vs Colo Colo, lo que significará el último partido de los blanquiazules en la Serie Río de La Plata 2026, tendrás que estar al pendiente de los siguientes canales de transmisión:

  • Argentina: ESPN Premium
  • Perú y resto de Sudamérica: Disney Plus
  • México: Disney Plus
  • Centroamérica: Disney Plus

Último enfrentamiento Alianza Lima vs Colo Colo

El último partido oficial entre Alianza Lima y Colo-Colo se disputó el 15 de mayo de 2024 por la fase de grupos de la Copa Libertadores. El encuentro terminó en un empate 1-1 en el Estadio Alejandro Villanueva (Matute), en Lima. Lo goles fueron de Hernán Barcos y Arturo Vidal.

