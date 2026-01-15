Fichaje de Alianza Lima no se calló y expresó fuerte concepto sobre Pablo Guede: "Su idea..."

A Alianza Lima solamente le queda la esperanza de conseguir una victoria ante Colo Colo en la Serie Río de la Plata tras haber caído ante Independiente y Unión Santa Fe. El cuadro blanquiazul buscará terminar la pretemporada de la mejor manera mientras el plantel se adecúa a los requerimientos de Pablo Guede, el flamante nuevo DT.

Los partidos amistosos que está teniendo Alianza Lima le servirán para conseguir un equipo solvente pensando en el inicio de la Liga 1 2026. Precisamente uno de sus refuerzos se pronunció sobre el estilo de juego de Pablo Guede y el compromiso de los jugadores.

Refuerzo de Alianza Lima deja firme opinión sobre Pablo Guede

El joven lateral D'Alessandro Montenegro, quien llega procedente de ADT en la temporada anterior, destacó la importancia de saber entender las ideas de Pablo Guede, ya que se cuenta con un plantel de bastante experiencia y se busca alcanzar los objetivos del club de cara a la temporada 2026. Recordemos que Alianza no sale campeón de la Liga 1 desde 2022.

"Tenemos un plantel que está preparado, vamos a seguir intentando hacer las cosas bien, agarrar la idea del profe lo más rápido posible y así poder hacer un buen torneo", señaló el gran refuerzo de Alianza Lima.

A pesar de que los resultados no los han acompañado, Montenegro se muestra positivo y asegura que todo mejorará conforme empiecen a adecuarse mejor al manejo de Pablo Guede. "Son partidos de pretemporada en los que venimos conociendo el sistema de juego del entrenador. Estamos captando recién la idea y para eso sirven estos partidos, para seguir corrigiendo errores y, cuando comience el torneo local, hacerlo de la mejor manera", añadió.

Montenegro se muestra positivo con respecto al futuro de Alianza.

¿Cuándo juega Alianza Lima en la Liga 1?

El primer partido de Alianza Lima en el Torneo Apertua de la Liga 1 2026 será ante Sport Huancayo el 30 de enero desde las 12:00 horas. Luego, el equipo blanquiazul viajará a Paraguay para medirse ante 2 de Mayo por la Libertadores.