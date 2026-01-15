Mr. Peet no se guarda nada y explota contra jugador de Alianza con firme calificativo: "Horrible"

Alianza Lima se alista para el inicio del torneo peruano, pero los resultados no están acompañando al equipo de Pablo Guede. En su primer partido ante Independiente y lo mismo ocurrió ante Unión Santa Fe. La intensidad de los equipos argentinos superó al elenco íntimo y en medio de ello, Mr. Peet arremetió contra jugador que no pudo demostrar su calidad en los minutos que estuvo en el campo de juego.

A poco de iniciar la Liga 1 2026, Alianza Lima todavía no ha demostrado cuál será el equipo que usará para su once inicial, pero en la Noche Blanquiazul podría verse un poco de lo que se espera para la temporada blanquiazul. Mientras tanto, Pablo Guede continúa probando jugadores y esto ha llevado a que no consigan un resultado favorable en lo que va de la pretemporada.

Mr. Peet explota contra jugador de Alianza Lima tras nueva derrota

Alianza Lima dejó en evidencia que todavía presenta algunas falencias en cuanto al juego colectivo, pero esto es totalmente normal en pretemporada. Los jugadores aún se están adecuando a los requerimientos de Pablo Guede, mientras también se está en busca de encontrar al equipo titular. A pesar de ello, Mr. Peet no se guardó nada y apuntó contra un jugador en especial.

"El primer gol de Unión es un blooper de Sergio Peña que le pega horrible a la pelota. Le pegó mal, pero no tiene que ver esto con un funcionamiento defensivo", señaló Mr. Peet sobre el '10' de Alianza Lima que sigue sin demostrar su calidad en el campo.

(Video: Mr. Peet Channel)

Además de ser señalado por Mr. Peet, Sergio Peña también fue duramente criticado por los hinchas de Alianza Lima que siguen exigiéndole más desde la temporada pasada. El jugador de 30 años podría ser uno de los protagonistas de la presente temporada si mejora en su estilo de juego y toma de decisiones en momento de mucha presión.

¿Cuándo juega Alianza Lima en la Liga 1?

El primer partido de Alianza Lima en la Liga 1 2026 será el 30 de eneo ante Sport Huancayo como visitante. El encuento se jugará a las 12:00 horas y será el inicio de Pablo Guede en el fútbol peruano. El siguiente partido de Alianza será ante 2 de Mayo por la fase clasificatoria de la Copa Libertadores.