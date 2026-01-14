Periodista de ESPN aseguró que Alianza Lima es el único tetracampeón del fútbol peruano

Alianza Lima se encuentra disputando su partido amistoso contra Club Atlético Unión por la segunda fecha de la Serie Río de La Plata. Sin embargo, el comentarista de la cadena que transmite estos encuentros por ESPN aseguró que el cuadro íntimo es el único tetracampeón del fútbol peruano, por encima de Universitario de Deportes.

ESPN afirmó que Alianza Lima es el único tetracampeón del fútbol peruano

Alejandro Calumite, Teo Coquet y Nicolás Brusco se encontraban realizando la cobertura del partido entre Alianza Lima y Unión de Santa Fe por ESPN, cuando los jugadores íntimos saltaban al campo y Coquet mencionó que los blanquiazules disputan un año especial en el 2026 en la Liga 1.

Además, resaltaron que Alianza tiene el propósito de impedir el tetracampeonato de Universitario, un logro que los de La Victoria ya tienen al haber salido campeón en 1931, 1932, 1933 y 1934.

"Es un año especial porque tratan de cortar el dominio de Universitario. La única vez que hubo un tetracampeón en el fútbol peruano fue en el 31, 32, 33 y 34 con Alianza Lima. Por eso mismo, más allá de lo que suceda en la Copa Libertadores, es un año especial", mencionó el periodista Teo Coquet.

Alianza Lima y Universitario se disputan el título de 1934

En 1934, Alianza Lima ganó 2 a 1 a Universitario y ambos clubes igualaron la punta del torneo principal. Como los íntimos habían ganado el torneo de Reservas, fueron proclamados campeones absolutos.

En la suma de los dos torneos, Principal y Reserva, el cuadro blanquiazul logró un cuarto de punto más que los merengues. Sin embargo, se ordenó jugar un partido extra entre los “compadres” para desempatar el torneo de los primeros equipos.

Ese encuentro extra lo ganó Universitario de Deportes a Alianza por 2-1. Mientras los cremas dicen que ese triunfo les dio el título del 34, los íntimos sostienen lo contrario.