¿Universitario o Alianza Lima? La verdadera historia sobre la definición del título de 1934

Sigue abierta la polémica sobre qué club fue campeón del fútbol peruano en 1934, al cumplirse 90 años de una disputa que no cesa entre los clubes de Alianza Lima y Universitario de Deportes. Los 'merengues' señalan que la Federación Peruana de Fútbol los reconoce como los campeones de ese año, pero en Matute sostienen que ellos son los legítimos ganadores de dicho torneo.

Tras su consagración como bicampeón en el 2024, Universitario afirma tener 28 títulos nacionales, sumando el campeonato de 1934. Con ello, y de acuerdo a lo que sostienen los cremas, Alianza Lima ostenta 25 y no 26 títulos. Por su lado, los íntimos aseguran tener 26 estrellas, sumando el torneo de 1934.

Con el objetivo de ofrecer una versión totalmente imparcial y basándonos solo en documentos oficiales, Líbero te brinda a continuación una cronología de lo que aconteció durante la definición del título de 1934 que reclaman para sí tanto Alianza Lima como Universitario de Deportes.

18/11/1934: Alianza Lima se ubicó primero en la tabla de Primera División tras vencer a Universitario en la última fecha de los torneos de Primeros Equipos y de Reservas. Los íntimos acumularon 26 y 3/4 de puntos y los merengues 26 y 2/4 de puntos.

21/11/1934: La LPFL publicó las tablas de los torneos de 1934 en las que se consignó a Alianza Lima como campeón de Primera División y de Reservas, mientras que ubicó a los íntimos y a los cremas igualados en Primeros Equipos.

20/2/1935: La LPFL atendió “la petición” de la “U” y resolvió declarar empatado el torneo de Primeros Equipos de 1934. Ambos clubes fueron invitados a jugar un partido definitorio antes de marzo de 1935.

8/5/1935: En vista que ambos clubes no fijaban fecha para jugar, la LPFL fijó para el domingo 19 de mayo de 1935 la definición del torneo de Primeros Equipos de 1934.

17/5/1935: La LPFL declaró desierto el torneo de Primeros Equipos de 1934 ya que ambos clubes comunicaron que no se presentarían a la definición del 19 de mayo de 1935.

17/6/1935: La Comisión de Campeonatos de la LPFL propuso proclamar a Alianza Lima como campeón de Primera División de 1934 al haber “obtenido el primer puesto en la clasificación general de clubes”.

18/6/1935: La LPFL resolvió tramitar ante la FPF la apelación planteada por la “U” ante la resolución de declarar desierto el torneo de Primeros Equipos de 1934.

20/6/1935: La FPF declaró fundada la apelación de la “U” y fijó para el 30 de junio de 1935 la definición del torneo de Primeros Equipos de 1934.

28/6/1935: Atendiendo un pedido de Alianza Lima, la FPF reprogramó para el 7 de julio de 1935 la definición del torneo de Primeros Equipos de 1934.

7/7/1935: En el viejo estadio Nacional, la “U” venció a Alianza Lima en la definición del torneo de Primeros Equipos de 1934.

26/7/1935: La LPFL reconoció a la “U” como campeón de “Primeros Equipos de Primera División de 1934”.

La última fecha del Torneo de 1934

En 18 de noviembre de 1934 se jugó en el antiguo Estadio Nacional la última fecha de los torneos de Primeros Equipos y de Reservas de la Liga de Fútbol de Lima de 1934. Coincidentemente, Alianza Lima y Universitario se enfrentaron en la jornada final de ambas competiciones.

De acuerdo a las reglas del campeonato, el club que obtuviera la mayor cantidad de puntos al sumar el puntaje del campeonato de Primeros Equipos y la bonificación de Reservas, se consagraba campeón de Primera División.

Los cremas llegaron con una gran ventaja a esa jornada final ya que solo necesitaban ganar uno de los dos partidos para lograr el título de Primera División.

Por su parte, los blanquiazules requerían vencer en ambos encuentros para superar a la “U” y sumar su cuarto título consecutivo puesto que habían ganado en 1931, 1932 y 1933.

Alianza Lima fue campeón en Reservas

En Reservas, Alianza Lima superó a Universitario por 2-0 y logró el título con 23 puntos, seguido de Universitario con 22. Las reglas decían que el puntaje final de este certamen se dividía entre cuatro y ello daba una bonificación que sumaba en favor del puntaje global para decidir al campeón de Primera División

Dicho esto, la reserva de Alianza Lima otorgó 5 y 3/4 (la división de 23 entre 4) de bonificación al puntaje global y Universitario 5 y 2/4 (la división de 22 entre 4).

Alianza Lima y Universitario empataron puntaje en Primeros Equipos

Alianza Lima y Universitario empataron puntaje en Primeros Equipos: En Primeros Equipos, Alianza Lima superó a Universitario de Deportes por 2-1 y ambos terminaron igualados en la tabla final del torneo de con 21 puntos.

Siguiendo las reglas, Alianza Lima se consagró campeón de Primera División ya que totalizó 26 y 3/4 puntos, que fue la suma de los 21 puntos del torneo de Primeros Equipos y la bonificación de 5 y 3/4 puntos de Reservas. Por su parte, Universitario contabilizó 26 y 2/4 puntos (la suma de 21 y 5 y 2/4) quedando en el segundo lugar.

En el Boletín Nº 161 del 21 de noviembre de 1934, la Liga de Fútbol de Lima publicó la tabla global de Primera División, además de las tablas de los torneos de Primeros Equipos y Reservas. En la tabla de Primera División, aparecía Alianza Lima en el primer lugar, seguido de Universitario de Deportes.

Boletín N° 161 en el que se informa la tabla de posiciones de 1934.

La Liga de Lima atendió el pedido de Universitario y declaró empatado el Torneo de Primeros Equipos de 1934

En febrero de 1935, la Liga de Fútbol de Lima informó en su Boletín Nº 164 que “Teniendo en cuenta la petición del club Universitario de Deportes y de acuerdo con lo opinado por la Comisión de Campeonatos, el Comité de la Liga resolvió declarar empatado el campeonato de Primeros Equipos de Primera División de 1934, entre los equipos de los clubs Alianza Lima y Universitario de Deportes; e invitar a las referidas instituciones para que de común acuerdo determinen las fechas en que deberán definir el Campeonato, fecha que en ningún caso deberá ser posterior al 20 de mayo de 1935”.

Boletín Nº 164 de la Liga Provincial de Fútbol de Lima.

La Liga de Lima fijó nueva fecha para la definición del Torneo de Primeros Equipos de 1934

Tras este comunicado, ambos clubes debieron acordar un partido de desempate. En vista que ninguna de las dos instituciones se puso de acuerdo, la definición entre Alianza Lima y Universitario de Deportes no se jugó antes del 20 de marzo de 1935. Por esa razón, en mayo de 1935, la Liga de Fútbol de Lima informó en su Boletín Nº 167 que "Se resolvió fijar el domingo 19 de mayo como fecha en que los primeros equipos de los clubs Alianza Lima y Universitario deberán definir el Campeonato de Primeros Equipos de Primera División correspondiente al año 1934. Esta fecha es definitiva e impostergable. Los clubs interesados deberán responder antes del día martes 14 de mayo a las 7 p. m. Si alguna de las dos instituciones no pudiera presentarse a realizar la competencia y la otra sí, le será adjudicado el título a esta última; si ninguna de las dos instituciones puede concursar en la indicada fecha, el Campeonato será declarado desierto. La falta de respuesta dentro del plazo establecido por la Liga será considerada como declaración de no poder presentarse a disputar el partido".

Boletín Nº 167 de la Liga Provincial de Fútbol de Lima.

La Liga de Lima declaró desierto el Torneo de Primeros Equipos de 1934

Pese a lo indicado en el Boletín Nº 167, Alianza Lima y Universitario no jugaron el desempate del torneo de Primeros Equipos el 19 de mayo de 1935. Por ello, la Liga de Fútbol de Lima emitió en mayo de 1935 el Boletín Nº 168 en el que precisa que "Vista la nota de los clubs Alianza Lima y Universitario de Deportes en la que manifiestan no poderse presentar el domingo 19 de mayo con el objeto de definir al campeonato de primeros equipos de Primera División correspondiente al año 1934; el Comité de la Liga en cumplimiento de la resolución dictada en la sesión del 8 de mayo último, resolvió declarar desierto el título de primeros equipos de Primera División de 1934”.

Boletín Nº 168 de la Liga Provincial de Fútbol.

La Comisión de Campeonatos propuso proclamar a Alianza Lima como campeón de Primera División de 1934

Posteriormente, la Liga de Fútbol de Lima publicó el Boletín Nº 169 en el que señala que "de acuerdo a lo dispuesto en las bases del campeonato oficial de la liga correspondiente al año 1934, y a los resultados de este certamen que constan en las tablas adjuntas, la Comisión de Campeonatos propone a la consideración del Comité Directivo de la Liga, la aprobación de las siguientes conclusiones":

"Proclamar club campeón de Primera División y de la Liga al club Alianza Lima, que ha obtenido el primer puesto en la clasificación general de clubes de esta categoría". "Declarar desierto el campeonato de Primeros Equipos de Primera División, empatado entre los clubes Alianza Lima y Universitario de Deportes y que las referidas instituciones se negaron a desempatar en la fecha oportuna". "Proclamar campeón de equipos de Reserva de Primera División, al club Alianza Lima, que obtuvo la primera clasificación en el Campeonato respectivo".

Boletín Nº 169 de la Liga Provincial de Fútbol de Lima.

La Liga de Lima tramitó apelación de Universitario y aprobó informe de la Comisión de Campeonatos

En junio de 1935, la Liga Provincial de Fútbol de Lima emite el Boletín N° 170 en el que, por un lado "se resolvió tramitar ante la Federación Peruana de Fútbol la apelación planteada por el club Universitario de Deportes, de la resolución de la Liga que declaró desierto el campeonato de Primeros Equipos de Primera División de 1934, debiendo remitirse a la Federación todos los documentos y antecedentes relacionados con el asunto" y, además, "se aprobó el informe de la Comisión de Campeonatos referente a los resultados generales del campeonato oficial de la Liga correspondiente al año 1934, que ha sido ya publicado".

Boletín Nº 170 de la Liga Provincial de Fútbol de Lima.

La FPF fijó para el 30 de junio de 1935 la definición del torneo de Primeros Equipos de 1934

A finales de junio de 1935, la FPF publicó el Boletín N° 654 precisando que "Vista la apelación planteada por el Club Universitario de Deportes de la resolución de la Liga Provincial de Fútbol de Lima, que declara desierto el campeonato el campeonato de primeros equipos de Primera División de 1934, apelación que ha sido reglamentariamente tramitada por la Liga; teniendo en cuenta lo opinado por el representante de la referida Liga, quien había manifestado que la resolución de ésta había sido determinada principalmente por la necesidad de definir dicho campeonato, antes de clausurar sus funciones el actual comité directivo y que la referida competencia debió efectuarse antes del periodo reglamentario de pases de jugadores; atendiendo a que el consejo directivo de la Liga no se renovará hasta los primeros días de julio, y que aun no se ha iniciado el campeonato oficial de la Liga, correspondiente al año 1935; el consejo resolvió declarar fundada la apelación, fijando la fecha del domingo 30 de junio para que se efectúe el partido entre los clubs Alianza Lima y Universitario de Deportes para definir el Campeonato de primeros equipos de Primera División de la Liga Provincial de Fútbol de Lima, correspondiente al año 1934".

Boletín Nº 654 de la Federación Peruana de Fútbol.

La FPF reprogramó para el 7 de julio de 1935 la definición del torneo de Primeros Equipos de 1934

Posteriormente, y al no jugarse el 30 de junio el choque entre Alianza Lima y Universitario de Deportes, la Federación Peruana de Fútbol dio a conocer el Boletín N° 655 en el que fijó para el 7 de julio de 1935 la disputa del partido entre Alianza Lima y Universitario para definir el campeonato de Primeros Equipos.

"Atendiendo a la petición del club Alianza Lima y a la conformidad del club Universitario de Deportes, se ha determinado el 7 de julio próximo como la fecha en que los mencionados clubs deberán definir el Campeonato de primeros equipos de Primera División de la Liga Provincial de FootBall de Lima correspondiente al año 1934".

Universitario fue reconocido como campeón de Primeros Equipos de Primera División

El 7 de julio de 1935, se jugó en el viejo estadio Nacional el partido de desempate por el título del torneo de Primeros Equipos de Primera División de 1934 entre Alianza Lima y Universitario. La victoria les corresponde a los merengues con marcador de 2-1. El detalle de las formaciones, goles y expulsados es el siguiente:

Alianza Lima: Juan Valdivieso (c), Víctor Guarderas Lavalle, Narciso León, Eulogio García, Domingo García, Alberto Montellanos, José Morales, Adelfo Magallanes, Juan Puente, Alejandro Villanueva, José María Lavalle. DT: Guillermo Rivero. Tarjeta Roja: Juan Valdivieso.

Universitario: Juan Criado, Arturo Fernández, Alberto Denegri (c), Félix Sayers, Vicente Arce, Orestes Jordán, Elbio Vannini, Carlos Tovar, Teodoro “Lolo” Fernández, Alfredo Alegre, Mario Pacheco. DT: Evaristo Gómez. Tarjeta Roja: Carlos Tovar.

Goles: 26' José María Lavalle (Alianza Lima), 53' Vicente Arce (Universitario), 67' Teodoro Fernández (Universitario).

Boletín Nº 174 de la Liga Provincial de Fútbol de Lima.

Tras este partido, la Liga de Fútbol de Lima dio a conocer el Boletín Nº 174 en el que precisa que: “Vistos los resultados del partido jugado el domingo 7 de julio en el Estadio Nacional, el Comité de la Liga resolvió reconocer como Campeón de Primeros Equipos de Primera División de 1934 al equipo correspondiente del club Universitario de Deportes”.

¿Quién ganó el campeonato de 1934 en Perú?

La versión de Alianza Lima

Los íntimos se aferran a las tablas de posiciones finales del torneo de 1934 publicadas en el Boletín Nº 161 de la Liga de Lima y a la aprobación de "los resultados generales del campeonato oficial de la Liga correspondiente al año 1934", publicado en el Boletín Nº 170 de la Liga de Lima, para sostener que fueron campeones absolutos en 1934. Sobre el partido de definición que perdieron ante Universitario en 1935, los aliancistas sostienen que este choque decidió solo el campeonato de Primeros Equipos, pero no alteró el título de Primera División de 1934. Afirman que posteriores publicaciones de prensa generaron una confusión de la cual se han hecho eco la Federación Peruana de Fútbol y la Asociación Deportiva de Fútbol Profesional.

La versión de Universitario de Deportes

Los cremas afirman que el partido de definición que ganaron a Alianza Lima en 1935, no solo definió el torneo de Primeros Equipos de 1934 sino también el de Primera División de 1934. Por lo tanto, se adjudican el título absoluto de ese año. Además, señalan que ninguno de los boletines publicados en la época por la Liga de Lima, proclama a Alianza Lima como campeón absoluto y que posteriores publicaciones de prensa ratificaron su condición de campeón absoluto de 1934, algo que se ha replicado en publicaciones oficiales de la Federación Peruana de Fútbol y la Asociación Deportiva de Fútbol Profesional.