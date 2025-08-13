- Hoy:
- AFP
Venezuela y su advertencia a Latinoamérica sobre Estados Unidos: "Grave amenaza militar"
El ministro de Exteriores de Venezuela, Yván Gil, alertó sobre la "grave amenaza militar" que representa Estados Unidos para América Latina.
Según EFE, el ministro de Exteriores de Venezuela, Yván Gil, ha señalado que Estados Unidos representa una "grave amenaza militar" para América Latina. Esto, tras la presunta autorización del uso de la fuerza militar por parte de Washington contra los cárteles de narcotráfico en la región.
¿Por qué Venezuela alerta a Latinoamérica sobre Estados Unidos?
Durante un encuentro con el cuerpo diplomático acreditado en Venezuela, Yván Gil expresó su preocupación por la reciente orden ejecutiva del presidente Donald Trump que permitiría el uso de la fuerza militar en Latinoamérica.
Según Gil, esta medida busca convertir la región en un nuevo escenario de guerra colonial, amparándose en un supuesto derecho para combatir a los cárteles del narcotráfico. La advertencia se produce en un contexto de creciente tensión entre Caracas y Washington, donde las relaciones diplomáticas se han deteriorado en los últimos años.
Denuncias de actos terroristas
El jefe de la diplomacia venezolana también denunció lo que considera actos terroristas incentivados por el imperialismo estadounidense. En su mensaje, publicado en su canal de Telegram, Gil calificó de "show risible y desesperado" la decisión de la Casa Blanca de ofrecer más de 40 millones de euros por información que conduzca a la captura del presidente Nicolás Maduro.
Esta recompensa, según el ministro, es un intento de desestabilizar al gobierno venezolano y socavar la soberanía del país.
Llamado a la comunidad internacional
En su discurso, Gil hizo un llamado urgente a la comunidad internacional para que repudie estos actos terroristas propiciados por el Gobierno de Estados Unidos y sus aliados en Venezuela.
La advertencia de Gil resuena en un momento en que varios países de la región han expresado su preocupación por la injerencia de potencias extranjeras en los asuntos internos de Latinoamérica. La situación se complica aún más con la creciente polarización política en Venezuela, donde el gobierno de Maduro enfrenta una oposición fuerte y organizada.
