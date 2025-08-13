¿Tiene ofertas? Gorosito fue contundente y habló sobre su continuidad en Alianza: "Me siento..."

Alianza Lima derrotó a Universidad Católica en un partido sumamente intenso llevado a cabo en el Estadio Alejandro Villanueva, por la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana 2025. Tras el compromiso, Néstor Gorosito sorprendió hablando sobre su continuidad en la escuadra blanquiazul e indicó qué espera para el futuro de su carrera como director técnico.

Como sabemos, hace poco Fernando Cabada, gerente general de los íntimos, señaló que él desea seguir continuando con los servicios del 'Pipo' por mucho tiempo debido a que considera se trata de un proyecto a largo plazo. Ahora, el entrenador argentino también decidió pronunciarse al respecto y contó cómo se siente en Matute.

“Somos de tener planificación larga. Hace 15 días dimos los dos meses del cronograma de trabajo tanto de agosto-septiembre, y días libres que daremos el plantel. Me siento cómodo en el club Alianza Lima. Dios quiera que nos podamos quedar”, indicó Néstor Gorosito tras el triunfo de Alianza Lima sobre Universidad Católica por Copa Sudamericana.

Néstor Gorosito llegó este 2025 a Alianza Lima.

¿Qué dijo Fernando Cabada sobre Néstor Gorosito?

El gerente general de los blanquiazules, Fernando Cabada, brindó una entrevista al programa Fútbol Como Cancha y en ella le consultaron sobre el rendimiento de 'Pipo', quien llegó esta temporada y le cambió la cara al equipo a nivel internacional, ya que eliminaron a Boca Juniors de la Copa Libertadores y recientemente a Gremio en Sudamericana.

"Nosotros en Alianza lo que queremos es un proyecto de continuidad. Como institución hemos dado muchos golpes de timón: directivos, administradores, técnicos… Una institución necesita un plan de largo plazo, necesita poder tener continuidad y mi apuesta es por la continuidad. En el momento que Franco toque mi puerta que esto es así, yo pondré mi firma donde me diga. Estamos convencidos del proyecto", señaló.