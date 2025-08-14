Rebagliati dejó inesperada opinión sobre victoria de Alianza Lima ante U Católica: "Un equipo..."

Alianza Lima se encamina a clasificar a la siguiente ronda de la Copa Sudamericana 2025. Los blanquiazules consiguieron una valiosa victoria por 2-0 ante Universidad Católica de Ecuador en el estadio de Matute y se perfilan como favoritos para avanzar. Las reacciones no se hicieron esperar, y una de ellas fue la de Diego Rebagliati, quien sorprendió con un contundente análisis sobre el cuadro ‘íntimo’.

Diego Rebagliati opinó sobre la victoria de Alianza Lima

En la última emisión del programa 'Al Ángulo', el comentarista deportivo Diego Rebagliati analizó la victoria de Alianza Lima ante el elenco ecuatoriano y destacó el gran nivel que han alcanzado esta temporada, señalando que en años anteriores probablemente habrían perdido un partido así.

Asimismo, Rebagliati recalcó que los blanquiazules saltaron al campo con la mentalidad de defenderse, pero eso no les impidió generar juego ofensivo en busca de los dos goles, haciendo énfasis en las múltiples ocasiones que crearon.

“Estoy contento por Alianza. Este partido, hace algunos años, Alianza lo perdía. Dos pelotas en el palo, un equipo que salió al comienzo a defenderse, pero cuando atacaba lo hacía con mucha gente. Alianza estuvo un poco más distraído en defensa, pero, a la vez, generó mucho. Conté unas seis o siete situaciones muy claras de gol para Alianza”, expresó.

De igual manera, el panelista de Movistar Deportes también fue crítico con la caída de rendimiento del cuadro 'íntimo' evidenciada en la segunda mitad, asegurando que "se encontraron con el gol".

“El gol no llega producto del juego de Alianza. En los primeros 10 minutos del segundo tiempo, si hacían el gol, era absolutamente justo. Faltando 15 minutos aparece el gol, pero no aparece el juego. Después, como consecuencia de que Católica se desespera, Alianza incluso pudo meter el tercero”, añadió.

Diego Rebagliati elogió a Guillermo Viscarra y Alan Cantero

Finalmente, el comentarista deportivo no dudó en elogiar el gran rendimiento de Guillermo Viscarra y Alan Cantero. El primero fue figura al evitar goles claros de Universidad Católica, mientras que el segundo fue determinante al marcar los dos tantos del triunfo.

“El arquero de Alianza tuvo que ser figura, es un partidazo de Viscarra. A este nivel, jugando estas instancias, necesitas que algunos jugadores destaquen por encima del equipo. Alianza hizo un partido de 5-6 puntos, no fue espectacular, pero tenía a Viscarra con 8-9 y a Cantero que entró oportunísimo”, concluyó.