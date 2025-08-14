Prensa de Ecuador impacta con fuerte comentario tras triunfo de Alianza Lima: "No estuvo..."

0
Luego de la victoria de Alianza Lima ante Universidad Católica de Ecuador, desde el vecino país, un medio extranjero lanzó un firme mensaje sobre el cuadro de Néstor Gorosito.

Solange Banchon
Reacción de la prensa ecuatoriana a la victoria de Alianza Lima ante U.Católica
Reacción de la prensa ecuatoriana a la victoria de Alianza Lima ante U.Católica | Composición: Líbero
Alianza Lima demostró toda su jerarquía en el Estadio Alejandro Villanueva y ganó 2-0 a Universidad Católica de Ecuador en el duelo de ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana 2025. Alan Cantero terminó siendo el héroe para los blanquiazules, que ahora se ilusionan con acceder a la siguiente instancia en el Olímpico Atahualpa de Quito.

¿Qué dijo la prensa de Ecuador sobre Alianza Lima tras derrota de Universidad Católica?

Una vez más, los íntimos fueron totalmente superiores sobre su rival a nivel internacional, por ende, la prensa ecuatoriana analizó a detalle su reciente victoria, y no dejaron pasar algunas mínimas falencias que tuvieron los victorianos, sobre todo en la primera mitad del compromiso.

En esta ocasión, Primicias de Ecuador señaló que el cuadro íntimo desperdició una gran cantidad de goles; principalmente porque no lograron ser efectivos en arco contrario. "El equipo dirigido por Néstor Gorosito generó varias ocasiones para abrir el marcador, aunque no estuvo fino en la definición", indicaron.

Primicias de Ecuador se pronunció tras derrota de U. Católica ante Alianza Lima

Sin embargo, al margen de eso, el citado medio no dudó en destacar el empuje del cuadro blanquiazul hasta los minutos finales, donde consiguieron marcar dos goles. "Se llevó una ventaja importante de cara a la revancha", acotaron.

Por su parte, ESPN de Ecuador fue tajante con el nivel que mostró el elenco liderado por el entrenador Diego Martínez, e hicieron énfasis en su poca eficacia. En tanto, resaltaron la labor del golero boliviano Guillermo Viscarra, quien fue clave para que el arco de los íntimos se mantenga en cero.

ESPN de Ecuador y su firme comentario sobre U. Católica post derrota en Matute

"La Universidad Católica no hizo un mal partido, pero no fue efectivo, y Viscarra también le apagó el grito de gol en Perú. La vuelta será el próximo miércoles en el Estadio Olímpico Atahualpa, y el conjunto camarata tendrá que remontar la serie", sentenciaron.

Solange Banchon
AUTOR: Solange Banchon

Redactora en la sección deportes de Libero. Licenciada en Ciencias de la Comunicación (USMP). Con experiencia en más de 3 años en periodismo para multiplataformas. Especializada en Periodismo Digital.

