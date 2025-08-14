Periodista argentino lanzó polémico mensaje tras victoria de Alianza Lima: "Le costaban..."

Alianza Lima consiguió una contundente victoria por 2-0 ante Universidad Católica de Ecuador, dando un paso firme hacia su clasificación a la siguiente ronda de la Copa Sudamericana 2025. En medio de las celebraciones por este importante triunfo, el periodista argentino Pablo Giralt sorprendió en redes sociales con una inesperada publicación sobre el partido.

La victoria del cuadro ‘íntimo’ ha generado un sinfín de repercusiones, ya que podrán afrontar el partido de vuelta en Ecuador con una ventaja importante que podría inclinar la balanza a su favor para clasificar a los cuartos de final de la Conmebol Sudamericana.

En medio de todo ello, el periodista argentino Pablo Giralt se pronunció en sus redes sociales y se mostró sumamente sorprendido por el notable cambio de nivel que ha mostrado Alianza Lima esta temporada, considerando que en campañas anteriores no lograron los mejores resultados a nivel internacional.

En ese sentido, Giralt recordó las cifras que habían conseguido los blanquiazules en los últimos 15 años y las comparó con las estadísticas actuales, destacando los seis triunfos que han sumado en torneos de la Conmebol durante este año.

Pablo Giralt comparó las estadísticas de Alianza Lima en los últimos años.

“A Alianza Lima le costaban los torneos internacionales. En los últimos 15 años solo pudo ganar 6 veces por torneos Conmebol. En lo que va del 2025 ya alcanzó esa cifra de partidos ganados”, publicó el comunicador argentino en su cuenta de 'X'.

Alianza Lima es favorito para avanzar a los cuartos de final de la Sudamericana

El conjunto dirigido por Néstor Gorosito se perfila como el principal candidato para avanzar a la siguiente etapa de la Copa Sudamericana, gracias al notable rendimiento que ha mostrado en el torneo, donde en la fase anterior eliminó a Gremio de Brasil.

Ahora, tras la victoria como local ante Universidad Católica, los blanquiazules parten con una importante ventaja para el partido de vuelta en Ecuador, donde buscarán sellar su clasificación a los cuartos de final del certamen Conmebol.

¿Cuándo juega Alianza Lima vs Universidad Católica por la vuelta de la Copa Sudamericana?

Según la programación de la Conmebol, el duelo de vuelta entre Alianza Lima vs Universidad Católica de Ecuador se disputará el próximo miércoles 20 de agosto, a las 7:30 p.m. (hora peruana), en el Estadio Olímpico Atahualpa.