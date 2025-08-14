- Hoy:
Gorosito dejó firme opinión sobre fiesta de Paolo Guerrero cuando estaba lesionado: "Yo no..."
Néstor Gorosito, DT de Alianza Lima, se pronunció de forma rotunda sobre la polémica fiesta de Paolo Guerrero ocurrida antes del duelo ante U Católica, cuando atravesaba una lesión.
Alianza Lima mostró un gran desempeño y venció por 2-0 a Universidad Católica de Ecuador por el duelo de ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana 2025. Durante este encuentro, Paolo Guerrero se resintió de su lesión y se marchó entre lágrimas para lamento de los hinchas. La polémica se generó ya que el delantero asistió a una fiesta mientras estaba en recuperación.
En ese sentido, una vez finalizó el partido, Néstor Gorosito fue consultado en la conferencia de prensa por su opinión ante los actos de Guerrero y si considera que el haber realizado dicha salida nocturna perjudicó negativamente en su recuperación. El estratega aprovechó la ocasión para dejar en claro su firme postura.
Néstor Gorosito dejó firme opinión sobre fiesta de Paolo Guerrero
El entrenador de Alianza Lima salió al frente para respaldar a su dirigido, Paolo Guerrero, luego de que se difundieran imágenes del jugador celebrando en la fiesta de cumpleaños de su pareja. El técnico descartó cualquier aspecto negativo en esta situación y resaltó que se trató de una reunión familiar.
“Yo no veo mal que festejó el cumpleaños de la señora, estaba la mamá de Paolo ahí, estaba la mamá de la señora. Cualquiera festeja. No eran las seis ni las nueve de la mañana. Cualquiera de los que estamos acá ha celebrado el cumpleaños de su mamá o su hermana”, afirmó.
Video: Edward Alva
De igual manera, el 'Pipo' mostró su molestia por querer hacer la situación más grave de lo que en realidad es, ya que esta fiesta se produjo en un entorno íntimo y no en un local nocturno. "No es que estaba bailando en un boliche, estaba bailando con la mamá y la señora, pero lo que vende siempre es la mala noticia", añadió.
Paolo Guerrero se podría perder varios partidos con Alianza Lima
Recordemos que Guerrero sufrió un esguince en el tobillo del pie derecho durante el partido de vuelta ante Gremio, lo que lo llevó a estar fuera de las canchas por 4 partidos, reapareciendo finalmente ante Universidad Católica.
No obstante, en este encuentro, el 'Depredador' se marchó entre lágrimas del campo y todo haría indicar a que sufrió una recaída. De esta forma, no sería descabellado pensar que su presencia para el duelo de vuelta y para el clásico ante Universitario esté en riesgo.
Notas Recomendadas
