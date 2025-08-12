Extécnico de U Católica se rindió ante figura de Alianza Lima: "Es el jugador..."

Alianza Lima volverá a estar en los ojos de todo el continente este miércoles, cuando reciba a Universidad Católica de Ecuador por los octavos de final ida de la Copa Sudamericana. El extécnico de la 'Chatolei', Jorge Célico, se refirió sobre dicho encuentro y además destacó a una de las figuras del cuadro blanquiazul para orgullo de sus hinchas.

El entrenador argentino fue entrevistado por el medio 'Denganche' y sorprendió al rendirse ante Kevin Quevedo, al cual calificó de un jugador formidable que él quisiera siempre dirigir en sus equipos, pese a que suela presentar altibajos en algunos tramos de la temporada.

"Kevin (Quevedo) es el jugador que yo quisiera tener siempre; estando bien, mal o regular. Tiene altibajos, pero cuando logras entender esa situación y sostenerlo, te marca la diferencia. Es un jugador formidable, que yo lamento no haber podido el año pasado terminar con él porque quizás hubiera campeonado a fin de año", declaró en el programa 'Mano a Mano'.

Video: Denganche

En esa misma línea, Célico no dudo en destacar la inventiva que Quevedo muestra en una cancha de fútbol cuando está en su mejor momento, así como el esfuerzo que le pone para hacer que tanto él como su equipo brillen en cada compromiso.

"La espontaneidad, el brillo y la inventiva son situaciones que escasean en el fútbol. Hoy hay muchos iguales y pocos desiguales. Kevin es uno de aquellos desiguales que marca la gran diferencia. Estamos hablando de un 'pibe' que trabaja bien, que se esfuerza, que tiene esa ganas de que su equipo luzca y eso vale. Su calidad como futbolista y su capacidad de marcar la diferencia rápidamente hace que hablemos de un jugador que hay que sostenerlo en el campo", agregó.

Jorge Célico dirigió a Kevin Quevedo en dos equipos

La primera vez que Jorge Célico coincidió con Kevin Quevedo fue en la temporada 2023, cuando el entrenador llegó a dirigir a Deportivo Garcilaso. Es en tierras cusqueñas donde el futbolista de 28 años muestra su mejor versión en mucho tiempo al marcar 8 goles y dar 3 asistencias en 31 partidos.

Esas estadísticas enamoraron al DT, quien no dudó en pedir su fichaje en 2024 a Universidad Católica. Con la 'Chatolei', 'Quevedinho' fue un habitual titular, pero no pudo replicar sus buenas estadísticas que logró en el 'Rico Garci' al anotar 2 tantos en 21 encuentros. Sin embargo, eso fue suficiente para que Alianza Lima se fije en él y lo fiche.

Kevin Quevedo fue dirigido por Jorge Célico en Universidad Católica de Ecuador entre enero y julio del 2024. Foto: U Católica de Ecuador