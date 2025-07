Célico revela la fuerte razón por la que dejó Emelec tras llegada de Cueva: "No me dejo..."

Emelec sigue siendo noticia en los últimos días en medio del desarrollo de la LigaPro de Ecuador. Con Christian Cueva y Alfonso Barco, el ‘Bombillo’ se mantiene invicto tras el reinicio del torneo, pero sin Jorge Célico, quien dejó de ser entrenador tras la llegada de los peruanos, generando diversas reacciones.

Y es que el estratega argentino, que se encontraba dirigiendo al equipo ecuatoriano, fue despedido por malos resultados. Una sorpresiva medida para muchos hinchas. Semanas después, no dudó en pronunciarse, revelando cuál fue la razón de su salida del equipo que dirige Cristian Nasuti de manera interina.

¿Qué dijo Jorge Célico tras su salida de Emelec?

“El manejo en Emelec es muy malo y no me voy a callar, no tengo porque guárdame las cosas. Hubo un montón de cosas que complicaron mi situación en Emelec, porque yo no me dejo imponer jugadores, no soy un técnico que se deja ningunear de ningún dirigente, por eso se acabó la relación laboral”, dijo en entrevista a MachDeportes, explicando que le avisaron sobre su destitución a través de WhatsApp.

En esa línea, indicó que intentó llegar a un acuerdo de pagos con Emelec por los valores pendientes, pero continúa a la espera de una propuesta.

“Estoy esperando a que me envíen una oferta de pago para cobrar los tres meses y medio que me deben de salario y pagar la cláusula que activaron al despedirme”, agregó.

Jorge Célico dejó el 'Bombillo' en pleno torneo | Foto: Emelec