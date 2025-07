Periodista ecuatoriano criticó a Cueva a pesar de la victoria con Emelec: "Es apenas un..."

Christian Cueva está destacando en el fútbol ecuatoriano con Emelec, pero no todo es color de rosa. Un periodista del país norteño aprovechó la oportunidad para criticar al exvolante de la selección peruana, a pesar de la victoria ante Vinotinto FC en la fecha 19 de la LigaPro. La editorial del comunicador en El Universal fue contundente.

Con una columna llamada "Emelec va a provocar un infarto en sus hinchas si no mejora", el periodista Ricardo Vasconcellos Rosado no se midió y dejó un impactante análisis sobre Cueva tras llegar a Emelec para la mitad de temporada. El comunicador ecuatoriano no tuvo remedio y lo calificó de un jugador bueno, pero con dificultades.

Periodista de El Universal destruyó a Christian Cueva.

"Su esperanza está en el peruano Christian Cueva, un jugador con condiciones, pero que rinde más en las discotecas y las comisarías que en el verde césped. Acaba de pedir una villa en Samborondón que tenga piscina, jardines, jacuzzi y más lujos. Es apenas un seleccionado de Perú, colista de la eliminatoria, pero en exigencias supera a Cristiano Ronaldo y Luis Miguel", se puede leer en la editorial.

Christian Cueva en Emelec 2025

Con su arribo a Emelec desde Cienciano, Christian Cueva ha jugado un total de 4 partidos en los cuales ha demostrado ser clave por su juego diferente y dinámico para alcanzar el resultado. Por campeonato ecuatoriano (LigaPro) tiene 1 gol y 1 asistencia a favor y espera seguir incrementando estas estadísticas luego de un buen momento junto al técnico argentino Cristian Nasuti.

Christian Cueva es considerado el mejor jugador de Emelec por los hinchas.