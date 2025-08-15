Conmebol oficializó a polémico árbitro para la vuelta entre Alianza Lima vs Universidad Católica

Alianza Lima sigue dando que hablar a nivel internacional y, tras imponerse 2-0 a Universidad Católica de Ecuador, dejó bien encaminada su clasificación a la siguiente fase de la Copa Sudamericana 2025. Sin embargo, de cara al partido de vuelta, la Conmebol sorprendió al designar a un cuestionado arbitro para este trascendental duelo.

Mediante un comunicado en su sito web, el ente sudamericano anunció que el brasileño Flavio Souza sea el arbitro principal de este enfrentamiento. No obstante, esta designación ha generado múltiples reacciones ya que si bien es un árbitro con amplia experiencia, también ha estado envuelto en polémica por sus decisiones.

¿Quién es Flavio Souza, el árbitro para la vuelta entre Alianza Lima vs U. Católica?

Flavio Souza, árbitro brasileño de 45 años, ha ido ganando protagonismo en los últimos años y actualmente es considerado uno de los mejores de su país. En este 2025 ya ha dirigido múltiples partidos de la Copa Libertadores y hasta un encuentro de las Eliminatorias Sudamericanas 2026.

Cabe resalta que, esta será la segunda vez que impartirá justicia en un partido de Alianza Lima esta temporada, pues también fue el juez principal en la victoria 2-1 sobre Deportes Iquique en la fase previa del torneo Conmebol.

Flavio Souza dirigió el Alianza Lima vs Deportes Iquique. Foto: ESPN

Si bien no suele estar envuelto en grandes polémicas, Souza ha recibido críticas por algunas decisiones recientes. En el duelo entre Bolívar y Palestino por los playoffs de la Copa Sudamericana, la prensa chilena lo acusó de favorecer al cuadro altiplánico.

“El primer gol, de Robson Matheus, contó con la evidente participación de Martín Cauteruccio, quien en claro offside saltó para esquivar el remate de su compañero. La posición adelantada pasiva no fue considerada por Flavio de Souza ni tampoco por Rodolpho Toski, su colega brasileño en el VAR", publicó el portal chileno 'T13'.

Terna arbitral para la vuelta entre Alianza Lima vs Universidad Católica