DT de Palmeiras no se guardó nada y dio firme calificativo a los hinchas de Universitario: "Es..."

Universitario de Deportes perdió 4 a 0 contra Palmeiras en el duelo de ida de los octavos de final de la Copa Libertadores. A pesar de la derrota, la hinchada crema no dejó de alentar durante los 90 minutos, lo que provocó una fuerte reacción por parte de Abel Ferreira, director técnico del 'verdao'.

"Perdían 4-0 y aplaudían a sus jugadores, ¿verdad? ¡Felicidades! Porque de eso se trata el fútbol: pasión. Y siempre es hermoso ver que un equipo necesita el apoyo de su afición: un estadio hermoso, un estadio legendario, un club histórico, legendario. Fue hermoso jugar aquí con el estadio lleno. ¡Felicidades a la afición por su actuación!", indicó.

Por otro lado, Ferreira hizo un comentario contundente sobre Universitario de Deportes después de perder por muchos goles, ya que según su análisis no esperaba una derrota tan abrumadora por 4 tantos a 0.

Además, calificó este partido como un gran rendimiento por parte de todos los futbolistas de Palmeiras que jugaron contra la escuadra merengue y los felicitó por mantenerse vigentes a pesar de los duros momentos vividos con la hinchada del 'verdao' en las últimas semanas.

"La Libertadores no es fácil. No recuerdo que Universitario reciba más de 2 goles. Cayeron en un grupo muy difícil. Tenemos mucho trabajo que hacer. Fue un juego perfecto de nuestra parte. Felicito a mis jugadores, no fue fácil vivir estos últimos días", afirmó en conferencia de prensa después del encuentro.

Por último, Abel Ferreira, DT de Palmeiras, habló de la dupla Vitor Roque con 'Flaco' López en el ataque del equipo paulista. Su buen dinamismo en el juego sirvió para que el equipo ganara con firmeza ante Universitario.

"Fue bueno ver a los dos al frente, una dupla muy joven, con características diferentes. Llevamos muchos años trabajando con Flaco; el comité y la directiva tienen mucha paciencia, la afición no siempre ha sido tan paciente. Pero sabemos lo que hacemos, adónde podemos llegar. Con Roque es igual. Pero (la dupla) es otra opción que tengo. No significa que siempre jugaremos así, pero es una opción", concluyó.