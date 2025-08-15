Marcos Rocha deja Palmeiras tras golear a Universitario: se va a un club eliminado por Alianza
Marcos Rocha, histórico jugador de Palmeiras, dejará el club tras ganar 4 a 0 a Universitario de Deportes y será fichado por club eliminado por Alianza Lima.
Luego de golear a Universitario de Deportes por la Copa Libertadores, Palmeiras continúa tomando grandes decisiones con el fin de una gran reestructuración que lo ayude a alcanzar los trofeos de este 2025. Es por eso que el 'verdao' acordó la salida de Marcos Rocha hacia Gremio, club eliminado por Alianza Lima en la Copa Sudamericana.
El periodista Chico García y el medio Lance! afirmaron que Rocha abandonará Palmeiras en las próximas horas para dirigirse hacia el sur de Brasil (Porto Alegre) y firmar contrato con Gremio, que en la actualidad no participa en torneos internacionales después de ser eliminado por Alianza en los playoffs de la Sudamericana 2025.Marcos Rocha fichará por Gremio, club eliminado por Alianza Lima de la Copa Sudamericana.
Según explicó el medio deportivo Lance!, la salida de Marcos Rocha se debe a que el club está renovando el plantel y en el puesto ya tienen como titular a Giay y el suplente nato sería el recién fichado Khellven.
En otras palabras, su presencia en el once titular no estaría garantizada, ya que Abel Ferreira, técnico del 'verdao', no lo consideraría para los partidos de la liga local e internacional.
Marcos Rocha en Palmeiras
Marcos Rocha, lateral derecho de 36 años, dejará Palmeiras después de golear 4-0 a Universitario en el partido de ida de los octavos de final de la Copa Libertadores.
Tras su llegada al cuadro paulista en 2018, Rocha jugó 346 partidos oficiales, donde anotó 9 goles y logró 40 asistencias. A su vez, logró ganar 12 títulos y es uno de los deportistas más laureados en la historia del club. Posee dos Copas Libertadores y 3 Serie A Brasileirao.
