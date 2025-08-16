Raúl Ruidíaz rompe su silencio y aclara polémico video tras goleada a Universitario: "Club del…"

Para muchos hinchas de Universitario de Deportes, el delantero Raúl Ruidíaz es uno de los jugadores más importantes que ha tenido el club en el ataque. Sin embargo, se volvió tendencia recientemente luego de un polémico video que compartió tras el triunfo de Palmeiras por 4-0 en el Estadio Monumental de Ate.

Un resultado que dejó al elenco crema al borde de la eliminación de la Copa Libertadores en octavos de final, por lo que la ‘Pulga’ una de las figuras más emblemáticas de la ‘U’, sorprendió a muchos con SU inesperada publicación vía redes sociales, considerada como “desatinada” y hasta “burlona”. En ese contexto, el ahora delantero de Atlético Grau decidió romper su silencio al respecto.

Noticia en desarrollo…