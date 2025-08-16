0
EN DIRECTO
Sporting Cristal vs Binacional HOY EN VIVO vía L1 MAX
EN VIVO
Alianza Lima vs ADT GRATIS desde Matute

Raúl Ruidíaz rompe su silencio y aclara polémico video tras goleada a Universitario: "Club del…"

El delantero Raúl Ruidíaz se pronunció tras fuertes críticas por su polémico video luego de la caída de Universitario ante Palmeiras por Copa Libertadores.

Erickson Acuña
Raúl Ruidíaz rompe su silencio y aclara polémico video tras goleada a Universitario
Raúl Ruidíaz rompe su silencio y aclara polémico video tras goleada a Universitario
COMPARTIR

Para muchos hinchas de Universitario de Deportes, el delantero Raúl Ruidíaz es uno de los jugadores más importantes que ha tenido el club en el ataque. Sin embargo, se volvió tendencia recientemente luego de un polémico video que compartió tras el triunfo de Palmeiras por 4-0 en el Estadio Monumental de Ate.

Un resultado que dejó al elenco crema al borde de la eliminación de la Copa Libertadores en octavos de final, por lo que la ‘Pulga’ una de las figuras más emblemáticas de la ‘U’, sorprendió a muchos con SU inesperada publicación vía redes sociales, considerada como “desatinada” y hasta “burlona”. En ese contexto, el ahora delantero de Atlético Grau decidió romper su silencio al respecto. 

Noticia en desarrollo…

No olvides revisar tu agenda deportiva

Erickson Acuña
AUTOR: Erickson Acuña

Egresado de la Universidad Jaime Bausate y Meza, con más de 8 años de experiencia en contenido digital. Interesado en temas relacionados a los deportes y la música.

Lo más visto

  1. Sporting Cristal vs Binacional EN VIVO vía Liga 1 MAX: transmisión del partido

  2. Pedro Aquino impacta con contundente mensaje tras ser opción en Alianza Lima: "Mejor que..."

  3. Universitario definió el futuro de Jorge Fossati tras la dura derrota ante Palmeiras

Notas Recomendadas

Ofertas

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Alianza Lima

Estados Unidos

Fútbol Peruano