Universitario empató 2-2 con duro rival y se ubica a cinco puntos del líder en torneo peruano

Universitario de Deportes no solo está de malas con su primer equipo tras la goleada 4-0 que recibió a manos de Palmeiras por la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores 2025, sino que también en otra de sus disciplinas más importantes como el fútbol sala, donde los cremas no pudieron ganar y se alejaron cada vez más de la punta del torneo peruano.

El cuadro merengue disputó el compromiso más importante de la fecha 7 del Futsal Pro 2025 frente a un rival directo por el título como AFA Rímac, quien llegaba al partido como puntero del certamen, duelo que fue muy parejo durante los más de 40 minutos disputados y que terminó en un empate 2-2.

Universitario igualó a dos goles ante AFA Rímac por la fecha 7 del Futsal Pro 2025. Foto: Universitario de Deportes

El quinteto dirigido por Percy Pinto fue el que abrió el marcador gracias a un potente remate de Santiago Mallaupoma tras un error de salida de la defensa rival en el primer tiempo. El conjunto celeste lo dio vuelta gracias a los goles de Edwar Murillo y Thiago Benites, pero sobre el final apareció Sebastián Obando con otro poderoso remate de zurda para poner el tanto de la igualdad.

Universitario se alejó a cinco puntos del puntero del Futsal Pro 2025

Con este resultado, la 'U' aumenta su mala racha pues ya lleva dos encuentros de forma consecutiva sin ganar en la división de honor de futsal. Actualmente se ubica en el tercer lugar de la tabla de posiciones con 16 puntos, a tres del segundo (AFA Rímac) y a cinco del líder, Panta Walon, a falta de dos cotejos para el final de la primera etapa.

Universitario quedó a cinco puntos del líder del Futsal Pro 2025, Panta Walon. Foto: Universitario de Deportes

¿Contra quién juega Universitario futsal en la próxima fecha?

Estamos entrando en la parte final de la fase 1 del Futsal Pro 2025 y a Universitario solo le quedan dos clubes a enfrentar. El primero de ellos será Santa María por la octava jornada de la competición. El encuentro se disputará en el Polideportivo CFD Angamos de Ventanilla. La hora será confirmada en los próximos días.

Tabla de posiciones del Futsal Pro 2025 con Universitario