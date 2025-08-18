Presidente de CONAR respondió tajantemente a los reclamos de Universitario: "Recibí el informe"

La jugada más polémica de la fecha 6 del Torneo Clausura 2025 fue el gol anulado de Álex Valera en el encuentro entre Universitario vs. Sport Huancayo, que generó la molestia de todo el club de Ate ya que consideran errada la decisión del juez de línea y del VAR. Ante los reclamos vertidos por los cremas, Víctor Hugo Carrillo salió al frente para responder a todos ellos.

El presidente de la CONAR fue consultado sobre la controversial acción en reciente entrevista con el programa 'Ovación Primera Edición', y fue tajante al asegurar que el tanto fue invalidado de manera correcta pues la punta del pie de José Carabalí estaba en posición antirreglamentaria y así lo informó el quality manager del encuentro en el informe que presentó tras los 90 minutos.

"El gol fue correctamente anulado. Recibí el informe del quality manager que estuvo en ese partido y la punta del pie del jugador atacante (José Carabalí) estaba en fuera de juego porque en el momento del contacto del balón, esa es la parte que está más próxima a la línea de meta, que es lo que indica la regla de juego", señaló en el espacio emitido por Radio Ovación.

Video: Radio Ovación

El VAR no anuló el gol de Universitario, sino el juez de línea

En esa misma línea, el exárbitro FIFA defendió la determinación tomada por el juez asistente de no convalidar el gol de Valera y que esta fue corroborada por el VAR utilizando el sistema de medición que puede ser confuso para los que no lo conocen, validando de esta forma el offside del jugador merengue.

"Eso fue lo que observó el árbitro asistente estando en cancha y al dejar terminar la jugada, tomó la correcta decisión de sancionar el offside. Luego fue corroborado por el VAR, que no anuló nada, sino que corroboró la acción", agregó.