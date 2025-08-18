Desde Alianza Lima responden fuerte a la 'U' tras reclamos por arbitrajes: "Otro reglamento..."

Tras el empate 1-1 en Huancayo y el polémico gol anulado a Alex Valera que pudo ser el 2-0, en Universitario de Deportes han criticado fuertemente a los árbitros y al VAR, asegurando que fueron perjudicados por las decisiones de los colegiados y además dejaron entrever que los organizadores de la Liga 1 quieren sí o sí que haya playoffs por el título.

A pocos días de visitar justamente a la 'U' por la fecha 7 del Torneo Clausura , en Alianza Lima alzaron su voz al asegurar que el objetivo que tiene el club de Ate es condicionar a los jueces para el duelo que se llevará a cabo en el Estadio Monumental U Marathon.

Jorge Zúñiga, presidente de Aliancistas del Perú (antes Fondo Blanquiazul), también recordó la jugada frente al 'Rojo Matador' en la que muchos comentaristas aseguran que Hugo Ancajima debió ser expulsado y la comparó con la acción en la que Pablo Lavandeira fue expulsado en el clásico del Torneo Apertura.

Jorge Zúñiga, dirigente de Alianza Lima, respondió a Universitario.

"Está claro que en la Liga 1 hay un equipo que sigue jugando con otro reglamento y ahora reclaman porque quieren que se juegue el clásico con sus propias “reglas de juego”. Todos atentos con la Conar", dijo Zúliga a través de su cuenta de X, antes Twitter.

Recordemos que antes del clásico, Alianza Lima jugará este miércoles por los octavos de final de la Copa Sudamericana ante Universidad Católica de Ecuador, mientras que un día después, Universitario medirá fuerzas ante Palmeiras

¿Cuándo juega Universitario vs. Alianza Lima por el Torneo Clausura?

El partido entre Alianza Lima y Universitario se disputará en el Estadio Monumental este domingo 24 de agosto, a partir de las 17:30 hora local, en cotejo por la fecha 7 del Torneo Clausura.