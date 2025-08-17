Universitario tomará acciones legales por el gol anulado a Álex Valera: "Perjudican"

La delegación de Universitario de Deportes llegó a Lima después de enfrentar a Sport Huancayo en la sexta jornada del Torneo Clausura de la Liga 1. Sin embargo, las declaraciones y expresiones faciales reflejaron molestia por el gol anulado a Álex Valera. Según las imágenes, se puede apreciar que el gol era válido, pero el árbitro cobró lo contrario.

Es por eso que el gerente legal de Universitario, Adrián Gilabert, lanzó una firme advertencia tras los constantes errores arbitrales cometidos en contra del cuadro estudiantil en distintos encuentros de la Liga 1.

Video: Jax Latin Media

"Vamos a tomar acciones legales. Es rarísimo. Universitario es un equipo fuerte; nosotros vamos a salir adelante pase lo que pase. Lo que no pueden hacer en la cancha, lo hacen de esa manera, ¿no?", afirmó.

Por otro lado, y dejando de lado la molestia por el gol mal anulado por el árbitro Pablo López en el encuentro contra Sport Huancayo, queda claro que Universitario de Deportes saldrá adelante y buscará alcanzar el tricampeonato de la Liga 1.

"Mira, por otro lado, Universitario es un equipo sólido. Nosotros seguiremos avanzando pase lo que pase y sin importar los obstáculos que se nos presenten, saldremos adelante", concluyó desde el Nuevo Aeropuerto Jorge Chávez.

Otro dirigente que también salió al frente para dar su punto de vista sobre el manejo de decisiones de los árbitros de la Liga 1 fue Álvaro Barco, director deportivo de Universitario.

"Acá hay algo raro que está pasando. Es terrible. No nos van a sacar de adelante. No puedo dejar de manifestarme, ya paren la mano y los últimos años lo hemos ganado en la cancha", expresó Barco a L1MAX.

Por último, los jugadores tampoco se quedaron callados y salieron al frente para dar su duro reclamo por el mal arbitraje en el duelo contra Sport Huancayo. Martín Pérez Guedes y Aldo Corzo, mediocampista y defensor de Universitario de Deportes, lanzaron contundentes mensajes.