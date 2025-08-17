Franco Velazco dio fuerte mensaje sobre polémico gol anulado a Universitario: "Hay una..."

0
El administrador de Universitario, Franco Velazco se refirió sobre la polémica decisión arbitral al anular el gol de Alex Valera que le pudo dar el triunfo en Huancayo.

Erickson Acuña
Universitario empató 1-1 con Sport Huancayo por la sexta jornada del Torneo Clausura, dejando escapar la posibilidad de mantenerse en la cima de la tabla de posiciones. El encuentro tuvo muchas emociones, pero también polémicas como el gol anulado a Alex Valera que pudo significar el triunfo de los cremas, por lo que Franco Velazco no dudó en pronunciarse.

El administrador del club merengue se unió a los duros cuestionamientos al arbitraje, pues aseguran que no hay una imagen clara que demuestre que hay offside. A través de su cuenta de X manifestó su inconformidad con un contundente mensaje que generó diversas reacciones.

¿Qué dijo Franco Velazco tras el gol anulado a Alex Valera en Huancayo?

“Cuidado con disfrazar los intereses particulares con incompetencias por el "mal uso" de la tecnología de quienes la manejan. Y después de acuerdos y plataformas de TV, vienen penales a favor en un lado, goles anulados en otros, etc. Pura coincidencia?  La nueva Liga 1 tiene mucho por limpiar o, digamos, por hacer. Hay una consigna, pero nosotros también tenemos la nuestra. ¡Y Dale U!”, escribió.

Erickson Acuña
AUTOR: Erickson Acuña

Egresado de la Universidad Jaime Bausate y Meza, con más de 8 años de experiencia en contenido digital. Interesado en temas relacionados a los deportes y la música.

