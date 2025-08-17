- Hoy:
- Partidos de hoy
- Sport Huancayo vs Universitario
- Tabla Acumulada
- Alianza Lima
- Cristal
- Manchester United vs Arsenal
- River Plate vs Godoy Cruz
- Rivadavia vs Boca
- Alianza Lima vs Universitario
- AFP
Franco Velazco dio fuerte mensaje sobre polémico gol anulado a Universitario: "Hay una..."
El administrador de Universitario, Franco Velazco se refirió sobre la polémica decisión arbitral al anular el gol de Alex Valera que le pudo dar el triunfo en Huancayo.
Universitario empató 1-1 con Sport Huancayo por la sexta jornada del Torneo Clausura, dejando escapar la posibilidad de mantenerse en la cima de la tabla de posiciones. El encuentro tuvo muchas emociones, pero también polémicas como el gol anulado a Alex Valera que pudo significar el triunfo de los cremas, por lo que Franco Velazco no dudó en pronunciarse.
El administrador del club merengue se unió a los duros cuestionamientos al arbitraje, pues aseguran que no hay una imagen clara que demuestre que hay offside. A través de su cuenta de X manifestó su inconformidad con un contundente mensaje que generó diversas reacciones.
¿Qué dijo Franco Velazco tras el gol anulado a Alex Valera en Huancayo?
“Cuidado con disfrazar los intereses particulares con incompetencias por el "mal uso" de la tecnología de quienes la manejan. Y después de acuerdos y plataformas de TV, vienen penales a favor en un lado, goles anulados en otros, etc. Pura coincidencia? La nueva Liga 1 tiene mucho por limpiar o, digamos, por hacer. Hay una consigna, pero nosotros también tenemos la nuestra. ¡Y Dale U!”, escribió.
No olvides revisar tu agenda deportiva
Notas Recomendadas
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 52.90
CIRCO ATLANTIKA
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel
PRECIOS/ 39.00
CIRCO DE LAS ESTRELLAS
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel
PRECIOS/ 17.90
CIRCO MONTECARLO
CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria
PRECIOS/ 29.90