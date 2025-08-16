Universitario vs Sport Huancayo EN VIVO Liga 1 2025: a qué hora juega, dónde ver y pronóstico del partido

Universitario vs Sport Huancayo protagonizarán uno de los partidos más intensos de la sexta fecha del Torneo Clausura 2025, este domingo 17 de agosto desde las 12.00 p. m. de acuerdo al horario peruano, ecuatoriano y colombiano. El escenario del compromiso será en el estadio IPD de Huancayo y la transmisión estará a cargo de L1 MAX. Sigue aquí todas las incidencias del partido por la Liga 1.

Universitario vs Sport Huancayo por Torneo Clausura 2025

El cuadro crema llega con la necesidad de recomponer su imagen tras la dura derrota sufrida en la Copa Libertadores frente a Palmeiras (4-0 en el Monumental). En el ámbito local, los dirigidos por Jorge Fossati vienen de vencer 1-0 a Sport Boys gracias a un golazo de Jairo Concha, resultado que los mantiene en la pelea por los primeros lugares del Clausura.

Universitario vs Sport Huancayo por el Clausura.

En la otra vereda, Sport Huancayo intentará hacerse fuerte en casa y dejar atrás el tropiezo de la fecha pasada, cuando cayó 1-0 ante ADT en Tarma. Los dirigidos por Miflin Pellejero suman 7 puntos producto de dos victorias, dos derrotas y un empate, por lo que necesitan sumar de a tres para acercarse al pelotón de arriba.

El antecedente más reciente entre ambos equipos favorece a Universitario: el 18 de marzo, en el Torneo Apertura, los cremas se impusieron 3-1 en el Monumental con tantos de Álex Valera, Williams Riveros y Jairo Concha, mientras que Marlon de Jesús descontó para el “Rojo Matador”.

¿A qué hora juega Universitario vs. Sport Huancayo?

A continuación, te mostramos los horarios en los diferentes países para que no te pierdas el inicio del partido de Universitario vs. Sport Huancayo, correspondiente a la fecha 6 del Torneo Clausura 2025 de la Liga 1 Perú:

Perú, Colombia, Ecuador: 12.00 p. m.

Bolivia, Venezuela, Chile: 1.00 p. m.

Paraguay, Argentina, Uruguay, Brasil: 2.00 p. m.

México y Centroamérica: 11.00 a. m.

Estados Unidos (Nueva York, Washington y Florida): 1.00 p. m. / (Los Ángeles): 11.00 a. m.

España: 6.00 p. m. (lunes 18)

¿Qué canal transmite Universitario vs. Sport Huancayo?

Si quieres ver el partido de Universitario vs. Sport Huancayo EN VIVO por internet lo podrás hacer a través de L1 MAX (anteriormente Liga 1 MAX). Asimismo, es claro recordar que este canal podrás sintonizarlo mediante los operadores de DirecTV, Best Cable, Claro TV y L1 Play.

¿Dónde ver Liga 1 MAX, partido de Universitario vs. Sport Huancayo?

Claro TV: 510 HD y 10 SD

DirecTV: 1604 HD y 604 SD

Best Cable: 6.2 HD y 12 SD

Latin Cable: 40.3 HD y 23 SD

Cable Mundo Perú: 3.3 HD y 3 SD

Cable Visión Perú: 48.1 HD y 149 SD.

Entradas Universitario vs. Sport Huancayo:

Las entradas estarán disponibles exclusivamente de forma presencial en la tienda Manchete, ubicada en Jr. Loreto 839, en la ciudad de Huancayo. La venta se realizará desde las 8:00 a. m. hasta las 6:00 p. m., y tanto hinchas locales como visitantes podrán adquirir sus localidades.

Entradas del Sport Huancayo vs Universitario.

Universitario vs. Sport Huancayo pronóstico: cuotas y apuestas

Apuestas Sport Huancayo empate Universitario Betsson 2.35 3.15 3.10 Betano.pe 2.35 3.15 3.20 bet365 2.25 3.10 3.20 DoradoBet 2.36 3.14 3.10 Betsafe 2.35 3.15 3.10 CoolbetLATAM 2.32 3.30 3.10

Universitario vs Sport Huancayo: últimos enfrentamientos