Gol anulado a Universitario ante Sport Huancayo. | Foto: L1 MAX

¡Polémica! Alex Valera marcó su doblete, pero VAR cobró insólito fuera de juego - VIDEO

Alex Valera celebraba el 2-0 de Universitario sobre Sport Huancayo, pero el VAR cobró un fuera de juego que todo el conjunto crema no puede creer.