0
LO ÚLTIMO
Tabla Acumulada Liga 1 y posiciones del Torneo Clausura
Gol anulado a Universitario ante Sport Huancayo. | Foto: L1 MAX

¡Polémica! Alex Valera marcó su doblete, pero VAR cobró insólito fuera de juego - VIDEO

Alex Valera celebraba el 2-0 de Universitario sobre Sport Huancayo, pero el VAR cobró un fuera de juego que todo el conjunto crema no puede creer.

Diego Medina
Te puede interesar

  1. Universitario vs Sport Huancayo EN VIVO por internet: minuto a minuto