Leao Butrón enciende la polémica tras gol de Universitario en torneo: "¿No que no celebraban...?"

Es claro que los clubes como Alianza Lima y Universitario son protagonistas a lo largo de la temporada. No solo con relación a la Liga 1 del fútbol peruano, sino en las diferentes categorías y/o disciplinas deportivas. En esta ocasión, se dio un choque entre ambos bandos por la Liga 3 en Matute, en el que igualaron 1-1 a lo largo de los 90.

Este partido era uno de los esperados por ambas hinchadas, ya que se empieza a afrontar la Fase Final de este torneo organizado por la FPF. Alianza Lima comenzó ganando el encuentro con gol de Peralta, pero en la segunda parte apareció Olivares para igualar a favor de los cremas. Este hecho generó la reacción de un exreferente blanquiazul como Leao Butrón, que generó polémico con inesperado post.

Mediante su cuenta oficial de 'X', el excapitán de Alianza Lima dejó una pregunta al aire, conjuntamente con un calificativo que se hace referencia al resultado de 1-1 entre blanquiazules y cremas. Se sabe que Butrón no tiene filtro en sus redes sociales desde hace varios años, por lo que limita los comentarios de los cibernautas.

"¿No creo que no celebraban empates? Dios mío... ¡Chiquito, chiquito!", escribió Leao Butrón en redes sociales.

Leao Butrón se refirió al empate de Universitario ante Alianza Lima por Liga 3.

¿Cómo quedó Alianza Lima vs Universitario por Liga 3?

Por la fecha 1 de la Fase Final de la Liga 3, Alianza Lima y Universitario igualaron 1-1 en Matute. Los goles fueron obra de Said Peralta para los blanquiazules, mientras que Jean Carlos Olivares apareció en la segunda parte para decretar el empate en este clásico del fútbol peruano. Ahora, ambos igualan en la tabla de posiciones y se mentalizan de cara al siguiente encuentro.