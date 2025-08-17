¿Universitario fichará un nuevo jugador para el Torneo Clausura? Club tomó sorprendente decisión

Universitario de Deportes no ha vivido su mejor semana luego de la aparatosa caída sufrida ante Palmeiras en la Copa Libertadores. Por ello, pensando en la Liga 1, los hinchas han pedido a la directiva nuevos fichajes para pelear el Torneo Clausura 2025. Sin embargo, en medio de esta presión, sorprendió que la dirigencia crema tomara una inesperada decisión respecto a la llegada de refuerzos.

PUEDES VER: Universitario vs Sport Huancayo EN VIVO ONLINE GRATIS por L1 MAX

¿Qué decisión tomó Universitario sobre los fichajes?

Según adelantó el reconocido periodista deportivo, Gustavo Peralta, la directiva de Universitario tiene decidido quedarse con el plantel actual hasta por lo menos el final de la temporada. Por lo que, tomaron la decisión de cerrar el mercado de fichajes para el club. "Mercado de pases cerrado en la U", publicó el citado comunicador.

Posterior a ello, el administrador de Universitario, Franco Velazco, confirmó lo adelantado por Peralta en la previa del partido ante Sport Huancayo y aseguró que ya está conversando con Álvaro Barco, director deportivo de la 'U', para poder planificar la próxima temporada.

"¿Esta definido que este es el equipo que va disputar el resto del año?", le preguntaron. "Sí, creo que Álvaro (Barco) también ya lo manifestó y con él, a esta altura del año, empezamos a delinear el plan de trabajo para el 2026", respondió.

Esta noticia generó gran preocupación e indignación en la hinchada pues los cremas es de los equipos que menos fichajes han realizado en la temporada y hay varios jugadores cuestionados por su rendimiento.

Fichajes de Universitario para el Torneo Clausura

De esta forma, Universitario da por finiquitado su mercado de pases y solo registró a dos jugadores para poder pelear el título de la Liga 1: Anderson Santamaría y Jesús Castillo. Ambos jugadores habituales convocados a la selección peruana que ya debutaron con la camiseta crema.