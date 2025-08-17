Universitario da el golpe y anuncia dos refuerzos para pelear por el título: "Se suman..."

Universitario de Deportes no se duerme en sus laureles y quiere ser protagonista en todas sus categorías deportivas. De esta manera, luego de haber clasificado a la Fase Final de la Liga 3, la escuadra merengue dio la sorpresa en toda su hinchada al anunciar por todo lo alto a sus nuevos refuerzos para luchar por el título.

Nos referimos a Jorge Agüero y Piero Romero. Mediante sus redes sociales, la cuenta oficial de las Divisiones Menores - Universitario confirmaron la incorporación de ambos futbolistas de cara a la fase final de la Liga 3 2025. La principal novedad es que podrán tener minutos en el clásico frente a Alianza Lima por la primera jornada.

"¡Refuerzos para la crema! Jorge Agüero, volante categoría 2001 formado en la U desde el 2007 y campeón de la Copa Federación 2019, junto al arquero categoría 2008, Piero Romero se suman para afrontar la fase final de la Liga 3", señaló el club estudiantil.

Universitario Menores confirmó la incorporación de dos figuras para la Liga 3 2025

Universitario jugará el clásico ante Alianza Lima en la Liga 3

El conjunto de Ate tendrá que verse las caras ante el compadre deportivo, Alianza Lima en la fecha 1 de la Fase Final de la Liga 3 2025. El choque entre cremas y blanquiazules quedó programado para disputarse este domingo 17 de agosto desde las 11:00 horas locales en el complejo Esther Grande de Bentín, ubicado en Lurín.

Universitario va por el título de la Liga 3 2025

El equipo dirigido por el reconocido entrenador Jorge 'Coco' Araujo tiene la consigna de ser campeón de la Liga 3 2025. Los merengues finalizaron la primera fase del torneo peruano dejando grandes resultados, los cuales emocionan a la hinchada de cara a esta etapa crucial en la que varios elencos pelearán por el título.

Recordemos que, el ganador de dicha competencia podrá ascender directamente a la Liga 2 2026. Mientras tanto, el subcampeón deberá jugar un repechaje contra el subcampeón de la Copa Perú para definir si también accede a la Segunda División.