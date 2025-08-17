Universitario apabulló 6-1, sumó 3 puntos y quedó más líder que nunca del torneo peruano

Universitario de Deportes viene de igualar 1-1 ante Sport Huancayo en el Torneo Clausura 2025; resultado que los aleja del único líder Sporting Cristal. Pero no todas son malas noticias para el conjunto merengue ya que en otro campeonato, los cremas le dieron una enorme alegría a su afición.

El último domingo, la escuadra de Ate afrontó un partidazo frente a Atlético Grau y terminó venciendo a su rival de turno por un imponente marcador de 6-1, en el duelo correspondiente a la jornada 8 del Torneo Sub18 en el Estadio Campeones del 36 ubicado en Sullana.

El triunfo no solo permite que la 'U' llegue con los ánimos a tope de cara a su próximo compromiso sino que, por ahora, se ubica como único líder del Grupo A de la competencia juvenil.

Universitario venció a Atlético Grau por la fecha 8 del Torneo Sub 18

Los autores de los tantos que marcó el elenco de Ate llegaron a través de Adam James, Sandro Cometivos, Adrián Cáceres, Joaquín Verde, y Leonel Ramírez con un doblete. De esta manera, Universitario reafirma su gran presente en la Sub18.

Aún así, es importante resaltar que, el elenco de Odriozola tiene un partido menos, junto con UTC de Cajamarca, el cual había quedado suspendido por la fecha 4 del torneo local, debido a la alerta de tsunami que ocurrió el pasado miércoles 30 de julio; generado por el terremoto en Rusia.

Torneo Sub 18: así va el Grupo A tras la goleada de Universitario

Mientras se disputa la fecha 8 del Torneo Sub 18 y a falta del partido de Alianza Lima ante Sport Huancayo, así va la tabla de posiciones del campeonato.