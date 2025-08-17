- Hoy:
Barco explotó por el gol anulado a Valera y realizó fuerte acusación: "Acá hay algo raro"
Álvaro Barco se molestó por el gol anulado a Valera y señaló que habría una consigna para evitar que Universitario gane el Torneo Clausura.
El VAR decidió anular el gol a Álex Valera, que pudo significar el 2-0 de Universitario contra Sport Huancayo, por posición adelantada de José Carabalí. Tras el compromiso, el director deportivo de los cremas, Álvaro Barco, salió al frente y realizó fuerte acusación.
Tabla Acumulada Liga 1 y posiciones del Torneo Clausura: resultados y clasificación de la fecha 6
Barco se molestó por la forma de cómo el VAR determinó la posición adelantada de Carabalí y señaló que algo raro está pasando contra Universitario. Luego el directivo fue enfático en señalar que deben parar la mano.
"Acá hay algo raro que está pasando. Es terrible. No nos van a sacar de adelante. No puedo dejar de manifestarme, ya paren la mano y los últimos años lo hemos ganado en la cancha", expresó Barco a L1 MAX.
También, Barco acusó que al parecer quieren evitar que Universitario gane el Torneo Clausura (si logra el campeonato sería tricampeón de la Liga 1 de manera directa), pero ellos van a luchar en la cancha para lograr el título.
"Todos quieren que la 'U' no gane el Clausura porque tenemos una hegemonía deportiva, pero que lo hagan en la lid. Realmente terrible. La consigna era quitarnos los 3 puntos, aprovechar el momento de la 'U'. No nos van a sacar de la pelea, más allá de lo que está pasando", puntualizó.
Polémico gol anulado a Álex Valera
Minuto 65 del partido, Universitario ganaba 1-0 y mostraba cierta superioridad. Lateral ejecutado por Flores, Carabalí tiene el balón, adelanta y lanza el centro. Valera controla la pelota y define de gran manera para convertir su 'doblete'.
Sin embargo, el árbitro levantó el banderín y anuló el tanto. El VAR revisó la jugada, realizó los trazos de línea y determinó que efectivamente, Carabalí estaba en posición ilícita. Sin embargo, hay un error en la ejecución y el hombre de la 'U' estaría habilitado.
