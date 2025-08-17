José Carvallo estalló en vivo durante transmisión tras gol anulado a Universitario: "Recontra..."

Universitario de Deportes tuvo la chance de ampliar el marcador sobre Sport Huancayo en la 'Incontrastable', pero el VAR decidió anular el doblete de Alex Valera para sorpresa de los hinchas. José Carvallo, quien se encontraba como comentarista en la transmisión de L1 MAX, pidió la repetición de la jugada y no calló ante los millones de televidentes.

El excapitán y futbolista de Universitario ahora se desempeña como comentarista en uno de los canales oficiales de la Liga 1 del fútbol peruano (L1 MAX). Ahora, siguió su línea de emitir la transmisión en vivo de los partidos de los 'merengues', por lo que el choque ante el 'Rojo Matador' no iba a ser la excepción.

En un duelo tan 'picante' como se vio de principio a fin, una de las acciones que ha generado polémica es con relación al gol anulado de Alex Valera. Pese a que las cámaras mostraron las líneas del VAR, para José Carvallo no fue posición adelantada de Carabalí en la acción previa al remate del delantero.

"No, pero… Para mí está recontra habilitado. No está habilitado, está recontra habilitado", expresó muy molesto José Carvallo en plena transmisión del partido entre Universitario vs Sport Huancayo por L1 MAX.

¿Cómo quedó el partido de Universitario vs Sport Huancayo?

El duelo entre Universitario vs Sport Huancayo quedó igualado 1-1 en la Incontrastable. Luego del gol anulado a Alex Valera, apareció Sanguinetti para sellar la paridad en los 90 minutos. Un golpe duro para los 'merengues' que en esta semana no lograron celebrar en los dos partidos programados en el calendario.