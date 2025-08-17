- Hoy:
- Partidos de hoy
- Sport Huancayo vs Universitario
- Tabla Acumulada
- Alianza Lima
- Cristal
- Manchester United vs Arsenal
- River Plate vs Godoy Cruz
- Rivadavia vs Boca
- Alianza Lima vs Universitario
- AFP
Terrible error de Riveros que le permitió a Sanguinetti anotar el 1-1 de Huancayo sobre la 'U'
Tras un garrafal fallo de Williams Riveros, Javier Sanguinetti agarró mal parado a Sebastián Britos y con un soberbio cabezazo pone el empate de Sport Huancayo ante Universitario.
¿Era roja a Universitario? Hugo Ancajima tuvo dura entrada contra Herrera, pero el VAR no llamó
¿El gol del Clausura? Alex Valera y la espectacular anotación para el 1-0 de Universitario en Huancayo
¿Se incomodó? Néstor Gorosito y su reacción ante posible salida de Erick Noriega: "No quiero…"
Sergio Peña anotó su primer gol con Alianza Lima en este Clausura: marcó el 2-0 de penal
Hernán Barcos anotó un golazo de penal a favor de Alianza Lima sobre ADT - VIDEO
La polémica mano de Gustavo Dulanto que pudo ser penal para Alianza Lima contra ADT - Video
¡Volvió a casa! Así fue el regreso de Luis Abram con camiseta de Sporting Cristal - VIDEO
¡En la última del primer tiempo! Ian Wisdom piso el área y anotó el primero de Sporting Cristal
Te puede interesar