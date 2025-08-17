Gol de Sanguinetti para el 1-1 de Sport Huancayo ante Universitario | Composición Líbero

Terrible error de Riveros que le permitió a Sanguinetti anotar el 1-1 de Huancayo sobre la 'U'

Tras un garrafal fallo de Williams Riveros, Javier Sanguinetti agarró mal parado a Sebastián Britos y con un soberbio cabezazo pone el empate de Sport Huancayo ante Universitario.