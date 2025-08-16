Alianza Lima vs. Universitario EN VIVO por Liga 3: horarios y dónde ver clásico

0
UFC 319 EN VIVO, Du Plessis vs Chimaev HOY
Alianza Lima y Universitario se enfrentan este domingo 17 de agosto, por la fecha 1 de la Fase Final de la Liga 3 2025. El partido se disputa en el Complejo EGB.

Wilfredo Inostroza
Se inicia la Fase Final de la Liga 3 con un superclásico. Alianza Lima y Universitario medirán fuerzas este domingo 17 de agosto, a partir de las 11:00 hora local, en el Complejo Esther Grande de Bentín, en Lurín. El partido será transmitido por el canal de YouTube DyJ Sports.

Alianza Lima vs. Universitario: previa del partido

Los blanquiazules cerraron su participación en la Fase Regional con una goleada 3-0 ante Sport Boys que les permitió acceder a la siguiente etapa, más allá de una irregular campaña.

Por su parte, la 'U' quedó puntero del grupo y además inicia esta nueva fase con dos puntos de bonificación, una ventaja que espera mantener y así accedr a los playoffs del certamen.

Alianza Lima y Universitario juegan por la Liga 3.

Recordemos que Alianza Lima le ganó los dos clásicos a Universitario en la Liga 3: 2-1 en Campo Mar y 1-0 en el estadio Hugo Sotil Yerén. ¿Se mantendrá la racha de los íntimos o habrá recbancha 'crema'?

Alianza Lima vs. Universitario: horarios

Repasa horarios y canales para seguir el clásico entre Alianza Lima y Universitario, correspondiente a la Fase Final de la Liga 3:

  • Perú, Colombia y Ecuador: 11:00 horas
  • Chile, Bolivia y Venezuela: 12:00 horas
  • Argentina, Brasil y Uruguay: 13:00 horas
  • México: 10:00 horas
  • Estados Unidos: 12:00 horas (Miami y Nueva York) y 13:00 horas (Los Ángeles)
  • España: 18:00 horas

Alianza Lima vs. Universitario: dónde ver

El clásico entre Alianza Lima vs. Universitario por la Liga 3 será transmitido EN VIVO a través del canal de YouTube DyJ Sports.

Alianza Lima vs. Univeristario por Liga 3: alineaciones probables

Alianza Lima: Mesías, Velásquez, García, Alarcón, Gómez, Delgado, Agurto, Paz, Arrasco, Sánchez y Peralta.

Universitario: Rodríguez, Astudillo, Guzmán, Cruz, Vaquer, Rodríguez, Díaz, Urtecho, Olivares, Rengifo y Tenorio.

Alianza Lima vs. Universitario por Liga 3: dónde se juega

El partido entre Alianza Lima y Universitario se juega en el complejo deportivo de Esther Grande de Bentín, que está ubicado en Lurín y es donde habitualmente entrena el primer equipo de los blanquiazules.

No olvides revisar tu agenda deportiva

Wilfredo Inostroza

Coordinador web en Líbero. Licenciado en Ciencias de la Comunicación en la USMP, más de 10 años como periodista y futuro magíster. Amante de los deportes, el cine, los viajes e idiomas extranjeros.

