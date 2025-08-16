- Hoy:
Alianza Lima vs. Universitario EN VIVO por Liga 3: horarios y dónde ver clásico
Alianza Lima y Universitario se enfrentan este domingo 17 de agosto, por la fecha 1 de la Fase Final de la Liga 3 2025. El partido se disputa en el Complejo EGB.
Se inicia la Fase Final de la Liga 3 con un superclásico. Alianza Lima y Universitario medirán fuerzas este domingo 17 de agosto, a partir de las 11:00 hora local, en el Complejo Esther Grande de Bentín, en Lurín. El partido será transmitido por el canal de YouTube DyJ Sports.
Alianza Lima vs. Universitario: previa del partido
Los blanquiazules cerraron su participación en la Fase Regional con una goleada 3-0 ante Sport Boys que les permitió acceder a la siguiente etapa, más allá de una irregular campaña.
Por su parte, la 'U' quedó puntero del grupo y además inicia esta nueva fase con dos puntos de bonificación, una ventaja que espera mantener y así accedr a los playoffs del certamen.Alianza Lima y Universitario juegan por la Liga 3.
Recordemos que Alianza Lima le ganó los dos clásicos a Universitario en la Liga 3: 2-1 en Campo Mar y 1-0 en el estadio Hugo Sotil Yerén. ¿Se mantendrá la racha de los íntimos o habrá recbancha 'crema'?
Alianza Lima vs. Universitario: horarios
Repasa horarios y canales para seguir el clásico entre Alianza Lima y Universitario, correspondiente a la Fase Final de la Liga 3:
- Perú, Colombia y Ecuador: 11:00 horas
- Chile, Bolivia y Venezuela: 12:00 horas
- Argentina, Brasil y Uruguay: 13:00 horas
- México: 10:00 horas
- Estados Unidos: 12:00 horas (Miami y Nueva York) y 13:00 horas (Los Ángeles)
- España: 18:00 horas
Alianza Lima vs. Universitario: dónde ver
El clásico entre Alianza Lima vs. Universitario por la Liga 3 será transmitido EN VIVO a través del canal de YouTube DyJ Sports.
Alianza Lima vs. Univeristario por Liga 3: alineaciones probables
Alianza Lima: Mesías, Velásquez, García, Alarcón, Gómez, Delgado, Agurto, Paz, Arrasco, Sánchez y Peralta.
Universitario: Rodríguez, Astudillo, Guzmán, Cruz, Vaquer, Rodríguez, Díaz, Urtecho, Olivares, Rengifo y Tenorio.
Alianza Lima vs. Universitario por Liga 3: dónde se juega
El partido entre Alianza Lima y Universitario se juega en el complejo deportivo de Esther Grande de Bentín, que está ubicado en Lurín y es donde habitualmente entrena el primer equipo de los blanquiazules.
