FBC Melgar ganó 2-0 de local a duro rival y ahora es líder del torneo peruano
FBC Melgar dio la sorpresa con una contundente victoria ante un duro rival, resultado que lo coloca en la cima del campeonato peruano y lo acerca al sueño del título nacional.
FBC Melgar busca ganar el Torneo Clausura de la Liga 1 y también la Liga Femenina 2025. No obstante, su obsesión también apunta a la Liga 3, en donde alcanzó clasificar a la fase final de dicho campeonato, en donde sacó una gran victoria ante Nacional FBC, su derbi arequipeño en el fútbol profesional.
Melgar venció por 2 a 0 a Nacional FBC de Mollendo en el Complejo Deportivo de Arequipa, en el marco de la primera fecha de la fase final de la Liga 3 2025, iniciando así su camino hacia el ascenso a la Liga 2.
El clásico arequipeño comenzó parejo, ambas escuadras mostraron intención de atacar y generaron claras oportunidades de gol en los primeros minutos.FBC Melgar ganó 2-0 a Nacional FBC y es líder de su grupo en la Liga 3. Foto: Melgar.
FBC Melgar demostró superioridad frente a Nacional FBC, donde Juan Muñoz sorprendió al equipo rival con un potente disparo a los 24 minutos del primer tiempo.
Luego, a los 88 minutos de la segunda mitad, Michael Estela quedó solo frente al arco tras una rápida secuencia de pases, anotando así el 2-0 definitivo que le otorga los 3 primeros puntos al equipo arequipeño.
Tabla de Posiciones: Melgar FBC en Liga 3
Con este triunfo, Melgar ocupa la primera posición del Grupo C con 3 puntos de la Fase 2 de la Liga 3 2025. Mientras que Nacional FBC se mantiene con un punto tras la bonificación obtenida en la fase regional.
Cabe destacar que este encuentro significa el regreso del cuadro arequipeño tras clasificar desde la fase de grupos hasta esta instancia de la tercera división del fútbol peruano.
|Equipo
|PJ
|DG
|PTS
|1. FBC Melgar
|1
|+2
|3
|2. Deportivo Ucrania de Nueva Cajamarca
|0
|+0
|2
|3. Nacional FBC
|1
|1
|1
|4. Nuevo San Cristóbal de Ayacucho
|0
|+0
|0
Partidos del Grupo C: Melgar Liga 3
- Melgar 2-0 Nacional FBC
- Nuevo San Cristóbal - Deportivo Ucrania
