0
EN DIRECTO
Sporting Cristal vs Binacional HOY EN VIVO vía L1 MAX
EN VIVO
Alianza Lima vs ADT por Liga 1

¿Por qué Universitario podría llegar con 'ventaja' al clásico contra Alianza Lima?

Universitario de Deportes tiene todo en su cancha para llegar con ventaja al clásico del fútbol peruano contra Alianza Lima por el Torneo Clausura.

Francisco Esteves
Universitario llegaría con ventaja ante Alianza Lima.
Universitario llegaría con ventaja ante Alianza Lima. | Foto: Universitario - X.
COMPARTIR

Tras la dura derrota con Palmeiras en la Copa Libertadores, Universitario de Deportes debe voltear página y centrarse en el Torneo Clausura de la Liga 1 2025. Precisamente en esa línea es que los merengues afrontarán la próxima semana el clásico del fútbol peruano ante Alianza Lima y podrían llegar con una clara ventaja sobre su eterno rival, esto por un insólito motivo.

Alianza Lima metió a dos jugadores al once de la semana de la Copa Sudamericana 2025.

PUEDES VER: CONMEBOL impacta al continente y elige a 2 figuras de Alianza en el once ideal de la Sudamericana

Como sabemos, los dirigidos por Jorge Fossati están prácticamente eliminados del torneo Conmebol debido a que necesitan ganar por lo menos 4-0 para forzar los penales y por una diferencia de cinco goles para clasificar directamente a los cuartos de final. Por eso, en plantel merengue tiene dos opciones: utilizar un equipo alterno o buscar la hazaña con sus mejores hombres.

Bajo esa premisa, Universitario de Deportes puede afrontar el partido ante Palmeiras con suplentes y así darle descanso a sus principales futbolistas para el compromiso ante Alianza Lima en el Estadio Monumental, por la fecha 7 del Torneo Clausura. De esta forma, los merengues tendrían cierta ventaja porque los íntimos sí estarán desgastados por su duelo internacional.

Universitario prácticamente está eliminado de la Copa Libertadores.

Recordemos que el elenco de Néstor Gorosito sigue con vida en la Copa Sudamericana y por su triunfo 2-0 en Matute ahora le corresponde viajar a Ecuador para defender el resultado ante la Universidad Católica, en el Estadio Olímpico Atahualpa de Quito. Los blanquiazules pueden clasificar a cuartos de final incluso con el empate, pero no se confiarán y por eso saldrán con toda su artillería, provocando que lleguen desgastados al clásico del fútbol peruano.

¿Cuándo juega Universitario vs. Alianza Lima?

Universitario de Deportes recibirá a Alianza Lima en Ate el próximo domingo 24 de agosto desde las 17.30 horas de Perú, en un partido clave por la Liga 1. La transmisión del clásico será mediante la señal de GOLPERÚ y Movistar Play si cuentas con una suscripción para verlo totalmente online.

No olvides revisar tu agenda deportiva

Francisco Esteves
AUTOR: Francisco Esteves

Bachiller en Comunicaciones con mención en Periodismo en la USIL. Redactor web con cuatro años de experiencia en la sección Deportes del Diario Líbero. Experiencia en locución y periodismo digital.

Lo más visto

  1. Pedro Aquino impacta con contundente mensaje tras ser opción en Alianza Lima: "Mejor que..."

  2. ¡Oficial! La inesperada noticia que recibió Williams Riveros en Universitario: "El próximo año..."

  3. Alineaciones Sporting Cristal vs Binacional: once confirmado de los celestes para partido en Juliaca

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 29.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Alianza Lima

Estados Unidos

Fútbol Peruano