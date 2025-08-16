- Hoy:
¡Oficial! La inesperada noticia que recibió Williams Riveros en Universitario: "El próximo año..."
Luego de la derrota de Universitario ante Palmeiras por la Copa Libertadores 2025, el paraguayo Williams Riveros conoció de una inédita noticia que sorprende a hinchas.
Universitario de Deportes sufrió una de las derrotas más dolorosas en los últimos años tras caer goleado 4-0 ante Palmeiras por los octavos de final de la Copa Libertadores 2025 en el Estadio Monumental de Ate. El paraguayo Williams Riveros fue uno de los futbolistas más cuestionados por su rendimiento frente al 'Verdao' y días después del partido recibió una sorpresiva noticia.
La noticia que conoció Williams Riveros en Universitario de Deportes
Sucede que, el exjugador de Barcelona SC tenía en mente nacionalizarse como peruano a partir del 2026 para no ocupar plaza de extranjero en tienda merengue. Sin embargo, el último viernes, el periodista Eduardo Combe informó en el programa 'L1 Radio' sobre la nueva ley de nacionalidad peruana N°32421, que influye directamente en el deseo del experimentado defensa.Williams Riveros es titular en el once de Universitario esta temporada
"Ahora no son dos años, sino cinco para obtener la nacionalidad peruana, lo cual impide que (Williams) Riveros y (Matías) Di Benedetto se nacionalicen el próximo año", precisó el comunicador. De esta manera, ambos zagueros de Universitario deberán esperar mucho más tiempo a fin de cumplir con los nuevos requisitos que ahora se solicita en territorio nacional.
Números de Williams Riveros en Universitario este 2025
El paraguayo Williams Riveros se mantiene como titular en el conjunto dirigido por el técnico uruguayo Jorge Fossati en lo que va de la temporada. Por su parte, según las estadísticas hasta la fecha, lleva 25 partidos con camiseta crema entre la Liga 1 y Copa Liberadores 2025, a su vez, 3 goles y un aproximado de 2203 minutos.
Gobierno promulgó la nueva ley de nacionalidad peruana
Mediante una resolución que promulgó el Ejecutivo en El Diario oficial El Peruano, a partir de ahora se solicita que los extranjeros cumplan con cinco años como mínimo de residencia para obtener la nacionalidad peruana.
Así también, será necesario que acrediten ingresos equivalentes a 10 UIT es decir (53.500 soles). Cabe resaltar que, este nuevo reglamento deroga la anterior ley N° 26574, además se establecen requisitos más estrictos para todos los postulantes.
