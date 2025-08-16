- Hoy:
¿Tiró la toalla? Álvaro Barco dejó sorpresivo comentario sobre la Libertadores: "Vamos a..."
El director deportivo de Universitario, Álvaro Barco, impactó a los hinchas al dejar un comentario sobre la Copa Libertadores para el cuadro crema.
Universitario de Deportes sentenció prácticamente su destino en la Copa Libertadores 2025 en octavos de final al caer goleados 4-0 a manos de Palmeiras en el Estadio Monumental en el partido de ida. A pesar que aún queda el encuentro en tierras brasileñas, Álvaro Barco impactó a los hinchas cremas al dejar un comentario sobre el cuadro crema y el torneo continental.
El director deportivo de la 'U' acompañó al plantel para lo que será el partido ante Sport Huancayo de visita por la Liga 1 y fue abordado por la prensa. Entre otras cosas, el exfutbolista señaló que ha sido una experiencia importante competir en la presente edición de la 'Gloria Eterna', dando por sentada la eliminación, y que buscarán regresar al torneo continental el próximo año con más fuerza.
"Ha sido una importante experiencia la Copa Libertadores, vamos a intentar volver el próximo año con mucho más fuerza y hay que campeonar el Clausura a como de lugar", declaró en entrevista a Jax Latin Media y otros medios de comunicación a su llegada al Aeropuerto Internacional Jorge Chávez.
Video: Jax Latin Media
Universitario irá con todo a ser campeón del Torneo Clausura
En esa misma línea, Barco aseguró que ahora el objetivo principal de los merengues será levantar el título del Torneo Clausura para de esta forma ser tricampeones nacionales. "Siempre hay que afrontar con seriedad todos los campeonatos, pero hay que ser realistas y tenemos como segunda alternativa campeonar el Clausura" , agregó.Universitario ahora se enfocará en el objetivo de ganar el Torneo Clausura y ser tricampeón nacional. Foto: Universitario de Deportes
Álvaro Barco considera importante a la hinchada para ser campeón del Clausura
Por otro lado, el directivo del club de Ate tuvo palabras de elogio y agradecimiento para la hinchada pues hace mucho tiempo no veía al Monumental repleto alentando al equipo hasta el final pese a la derrota y que ellos serán un factor importante para luchar por hacerse con el segundo certamen del año.
"Todos estamos molestos. Al hincha, agradecerle, porque la verdad hace mucho tiempo no veo que 60 mil personas alentaron al equipo hasta el último minuto. Ese es un doble compromiso que nos permite soñar que el Clausura tenemos que afrontarlo lo mejor posible", sentenció.
