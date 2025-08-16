Calcaterra se olvida de Palmeiras y calificó con firmeza a Sport Huancayo: "Es un..."

Universitario de Deportes atraviesa por una complicada semana luego de su dura derrota por la ida de los octavos de final frente a Palmeiras en el Estadio Monumental. Ahora, deberá visitar la altura para medirse frente a Sport Huancayo por la fecha 6 del Torneo Clausura. Previo a este partido, Horacio Calcaterra no dudó en pronunciarse.

El volante crema fue abordado por los medios de comunicación durante su paso por el aeropuerto antes de partir a tierras huancaínas donde deberán afrontar uno de los encuentros más complicados de la Liga 1 buscando el ansiado triunfo que les permita mantenerse en lo más alto de la tabla de posiciones.

¿Qué dijo Horacio Calcaterra previo al Universitario vs Sport Huancayo?

“Queda un partido (vuelta Palmeiras), ahora pensamos en mañana, pero seguramente el jueves el profesor (Jorge Fossati) pondrá lo mejor. Sport Huancayo es un rival difícil, es altura y juegan bien, ojalá salga un buen partido”, dijo el volante crema, volteando así la página de la goleada en Copa Libertadores.

(Video: Jax Latin Media)

Cabe señalar que el elenco merengue lidera la tabla de posiciones junto al cuadro rimense, donde ninguno de los dos tienen margen de error en esta jornada, pues los demás rivales los siguen de cerca en la parte superior. La ‘U’ atraviesa uno de los momentos más complicados a nivel internacional, lo que podría afectar en su rendimiento para el campeonato local.

Próximo partido de Universitario en la Copa Libertadores

Luego de perder en el Estadio Monumental de Ate ante Palmeiras por la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores, Universitario volverá a enfrentar al conjunto brasileño en el encuentro de vuelta a disputarse el próximo jueves 21 de agosto.