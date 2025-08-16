- Hoy:
Jorge Fossati responde con firmeza tras perder ante Palmeiras: "No tenemos tiempo..."
El DT de Universitario, Jorge Fossati, se refirió por última vez y con firmeza sobre la dura derrota ante Palmeiras previo al partido ante Sport Huancayo.
A pesar que este domingo se enfrentarán a Sport Huancayo de visita por el Torneo Clausura 2025, aún se sigue hablando en tienda crema y sus hinchas sobre la dolorosa derrota 4-0 ante Palmeiras por los octavos de final ida de la Copa Libertadores. Justamente sobre el duelo copero fue consultado Jorge Fossati, quien decidió responder con firmeza.
La delegación de la 'U' enrumbó este sábado a tierras huancaínas y previo a despegar, el estratega uruguayo reveló que el grupo sigue con esa bronca de lo sucedido frente al 'Verdao', pero que ya se ha dejado atrás los lamentos y han cambiado de chip a lo que será enfrentar al 'Rojo Matador'.
"La idea es cambiar de chip y meterse al Torneo Clausura, ahora con más razón. La bronca está, pero ya se ha dejado atrás el partido, como se trata de hacer siempre. No tenemos tiempo para grandes celebraciones ni para grandes tristezas. Tenemos que encarar lo que viene con rapidez", declaró en entrevista con Jax Latin Media y otros medios de comunicación a su llegada al Aeropuerto Internacional Jorge Chávez.
Video: Jax Latin Media
Jorge Fossati seguirá siendo DT de Universitario
Tras el traspié frente a Palmeiras por Copa Libertadores, se especuló en redes sociales sobre una posible no continuidad de Jorge Fossati bajo el mando de Universitario, pero de acuerdo al periodista Gustavo Peralta, eso no está en discusión y cuenta con el respaldo de los directivos del club.
Jorge Fossati lamentó la lesión de Rodrigo Ureña
Uno de los jugadores con los que no podrá contar el 'Nonno' para los próximos encuentros de los merengues será Rodrigo Ureña, cosa que lamentó porque pese a ser prevenidos con todo el plantel, el volante chileno se terminó lesionando, aunque también sabe que esto podía pasar a causa de la seguidilla de partidos.
"Una lástima lo de Rodrigo (Ureña). Es lo que generalmente pasa cuando hay seguidilla de partidos. Tratamos de ser prevenidos, pero en su caso no fue suficiente", declaró el entrenador de 72 años sobre el mediocampista defensivo y referente de la plantilla crema.Jorge Fossati lamentó la lesión que sufrió Rodrigo Ureña ante Palmeiras y que lo hará perderse los próximos partidos de Universitario. Foto: Difusión
