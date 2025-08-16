¿A qué hora juega Universitario vs Sport Huancayo y dónde ver por el Torneo Clausura 2025?

Universitario de Deportes ya pasó la página tras la dura goleada que sufrió ante Palmeiras por los octavos de final de la Copa Libertadores 2025 y se enfoca netamente en el Torneo Clausura 2025. El equipo de Jorge Fossati tendrá un nuevo desafío por la fecha 6 de la Liga 1 ante Sport Huancayo en la Ciudad Incontrastable y su objetivo será lograr la victoria. ¿A qué hora y qué canal pasará la transmisión?

¿Cuándo juega Universitario vs Sport Huancayo?

Según la programación oficial de la Liga 1, Sport Huancayo tendrá que recibir a Universitario este domingo 17 de agosto por la sexta jornada del Torneo Clausura 2025 en el Estadio IPD de Huancayo. Aquel recinto deportivo tiene capacidad para recibir un aproximado de 20.000 asistentes.

Universitario jugará ante Sport Huancayo por la fecha 6 del Torneo Clausura 2025/Foto: X

¿A qué hora juega Universitario vs Sport Huancayo?

El partido que afrontarán los elencos de Universitario vs Sport Huancayo por la fecha 6 del Torneo Clausura 2025 de la Liga 1 se jugará a partir de las 12:00 horas locales de Perú. A continuación, repasa la guía de horarios en los demás países de Sudamérica.

México: 11:00 horas

Perú: 12:00 horas

Ecuador: 12:00 horas

Colombia: 12:00 horas

Bolivia: 13:00 horas

Venezuela: 13:00 horas

Chile: 13:00 horas

Paraguay: 14:00 horas

Brasil: 14:00 horas

Uruguay: 14:00 horas

Argentina: 14:00 horas

¿Dónde ver Universitario vs Sport Huancayo EN VIVO?

No te pierdas la transmisión EN VIVO del duelo entre Universitario vs Sport Huancayo por la Liga 1 a través de la señal en exclusiva de L1 MAX (anteriormente Liga 1 MAX), a través de los siguientes operadores: DirecTV y Win TV. De igual manera, puedes sintonizar el minuto a minuto en la plataforma streaming de L1 Play y DGO.

Antesala del partido Universitario vs Sport Huancayo por el Torneo Clausura 2025

Universitario de Deportes dejó de lado la abultada derrota ante Palmeiras por la Copa Libertadores 2025, y tiene la mirada puesta en ser campeón del Torneo Clausura de la Liga 1. Los cremas son líderes de la segunda parte del campeonato local, junto con Sporting Cristal, por ese motivo, necesitan volver a ganar, y esta vez su rival será Sport Huancayo en la ciudad incontrastable.

Universitario cayó goleado ante Palmeiras por la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores 2025

De otro lado, Sport Huancayo urge de sumar de a tres, luego de caer por la mínima diferencia ante ADT de Tarma en la reciente jornada del Torneo Clausura. El 'Rojo Matador' no quiere alejarse de los primeros puestos en la tabla, por ende, la principal consigna será hacerse fuerte en condición de local frente al cuadro estudiantil. La tarea no será nada sencilla, y el cotejo se perfila para ser realmente atractivo.

Sport Huancayo luchará para hacerse fuerte de local ante Universitario