Canal confirmado para ver Palmeiras vs Universitario por la vuelta de octavos de Copa Libertadores
Conoce el canal de transmisión del partido entre Palmeiras vs Universitario por la vuelta de los octavos de final de la Copa Libertadores 2025.
Con una llave prácticamente cerrada, Palmeiras recibe a Universitario por la vuelta de octavos de final de la Copa Libertadores 2025. Luego de días del encuentro vivido en el Estadio Monumental de Ate, la Conmebol confirmó oficialmente el canal de transmisión para los últimos 90 minutos de este cruce internacional.
¿Dónde ver Palmeiras vs Universitario?
El partido de Copa Libertadores entre Palmeiras vs Universitario se verá por la señal en vivo de ESPN 5 en el operador de Movistara TV y DirecTV para toda Latinoamérica. Asimismo, tienes la opción vía streaming de Disney Plus y DGO.Universitario perdió 4-0 ante Palmeiras por la ida de octavos de final de Copa Libertadores. Foto: Sebastián Blanco GLR.
Canales de transmisión de Palmeiras vs Universitario
- Argentina: Disney Plus Premium
- Bolivia: ESPN 5
- Brasil: ESPN Brasil
- Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay, Venezuela: ESPN 5, Disney Plus
- México: Disney Plus Premium México
- España: LaLiga+
- Estados Unidos: Fanatiz USA, fuboTV, beIN Sports Connect, Amazon Prime Video, ViX
¿Cómo quedó el partido de ida entre Universitario vs Palmeiras?
Los primeros 90 minutos de esta llave de octavos de final de la Copa Libertadores entre Universitario vs Palmeiras fue un triunfo del 'Verdao' por 0-4. El conjunto brasileño contó con los goles de Gustavo Gómez, Vitor Roque y doblete de José Manuel López. Con este marcador, es prácticamente un reto titánico que los cremas remonten el marcador.
Historial entre Palmeiras vs Universitario
Este partido de Copa Libertadores tiene sus antecedentes desde décadas pasadas. Evidentemente, Palmeiras tiene un mejor promedio a diferencia de Universitario, pero algo que ilusiona a los cremas es que registran un triunfo en Brasil que esperan repetirlo en el Allianz Parque.
- Universitario 0-4 Palmeiras (Copa Libertadores 2025)
- Palmeiras 6-0 Universitario (Copa Libertadores 2021)
- Universitario 2-3 Palmeiras (Copa Libertadores 2021)
- Palmeiras 1-2 Universitario (Copa Libertadores 1979)
- Universitario 2-5 Palmeiras (Copa Libertadores 1979)
- Palmeiras 3-0 Universitario (Copa Libertadores 1971)
- Universitario vs Palmeiras (Copa Libertadores 1971)
