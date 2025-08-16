0
Club de Europa ficharía a extranjero que fue criticado en Universitario: "Próximas horas..."

Futbolista que llegó a Universitario fue muy criticado por los hinchas tras su desempeño y ahora se convertiría en flamante fichaje de club europeo.

Erickson Acuña
Hinchas de Universitario se llevaron una sorpresa.
Hinchas de Universitario se llevaron una sorpresa.
Universitario de Deportes es uno de los equipos candidatos a conquistar el título nacional, por ello, cada año se refuerza con importantes elementos para lograr los objetivos, entre los que se encuentran llegar lejos en los torneos internacionales. En medio del desarrollo del campeonato, una noticia captó la atención de los hinchas. 

Emelec y una llamativa noticia para los hinchas en pleno torneo.

PUEDES VER: ¡Confirmado! Emelec se 'refuerza' con mundialista peruano e ilusiona a sus hinchas

Y es que un futbolista extranjero que llegó al club crema para ser uno de los protagonistas fue blanco de críticas por su rendimiento en la cancha, generando debate entre los aficionados. Ahora, y para sorpresa de muchos, sería nuevo refuerzo de un club de Europa donde iniciará una nueva etapa en su carrera futbolística.

¿Qué noticia conocieron los hinchas de Universitario?

Diego Dorregaray llegará en las próximas horas a Portugal para firmar con el Farense. El delantero argentino proviene del Apollon Limassol de Chipre y arriba con el pase en su poder”, indicó el periodista César Luis Merlo en su cuenta de X recientemente, captando así la atención de los aficionados merengues y usuarios en general de las redes sociales.

Cabe recordar que el atacante de 33 años llegó la temporada pasada a Universitario para ser el ‘9’ extranjero; sin embargo, no logró convencer y terminó saliendo del club antes del Torneo Clausura. Su rendimiento no fue del gusto de la hinchada crema. 

Y es que los aficionados entienden que la falta de gol ha sido uno de los principales problemas en las últimas temporadas en el equipo, por lo que las críticas hacia Diego Dorregaray aparecieron y fueron creciendo con los meses. Si bien su entrega en la ‘U’ no era discutida, su falta de efectividad impacientó a muchos hinchas.

Diego Dorregaray jugaría junto a Franco Romero

Cabe recordar que Franco Romero, ex Sporting Cristal, terminó contrato en junio y no le renovaron, por lo que tuvo que buscar nuevo equipo. De esta manera llegó a Farense de la Segunda División de Portugal donde compartiría vestuario con el exdelantero de Universitario de oficializarse su llegada. 

No olvides revisar tu agenda deportiva

Erickson Acuña
AUTOR: Erickson Acuña

Egresado de la Universidad Jaime Bausate y Meza, con más de 8 años de experiencia en contenido digital. Interesado en temas relacionados a los deportes y la música.

