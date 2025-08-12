Sport Huancayo anunció los exorbitantes precios de las entradas para el partido ante la 'U'

Universitario vs. Sport Huancayo protagonizarán este domingo 17 de agosto uno de los partidos más esperados de la fecha 6 del Torneo Clausura 2025 en la ciudad 'Incontrastable'. A pesar que aún faltan algunos días para el cotejo, el 'Rojo Matador' sorprendió al dar a conocer los precios de las entradas, las cuales han generado molestia de los hinchas de ambos equipos.

PUEDES VER: Universitario daría el batacazo y confirmaría el regreso de futbolista que afrontó la Liga 3

A través de sus cuentas oficiales, el club que será local anunció en las últimas horas que a partir de este miércoles comenzará la venta de los boletos para el compromiso a disputarse en el Estadio IPD de Huancayo, solamente para la tribuna occidente, la cual tendrá el exorbitante costo de 100 soles.

"¡Volvemos al estadio! Este domingo, el IPD Huancayo se vuelve a vestir de rojo para vivir una verdadera fiesta de fútbol. Necesitamos tu aliento, tu voz y tu pasión para rugir más fuerte que nunca en este gran partido. ¡La hinchada vuelve, la casa late y juntos vamos por la victoria!", publicó el cuadro huancaíno en sus redes sociales.

Sport Huancayo anunció que las entradas para el partido ante Universitario costarán 100 soles. Foto: Sport Huancayo

¿Dónde se venderán las entradas para el Universitario vs. Sport Huancayo?

Sport Huancayo informó que las localidades serán vendidas solamente de manera presencial en la tienda Manchete de dicha ciudad, ubicado en el Jr. Loreto 839, desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Es preciso señalar que los aficionados de ambos equipos podrán comprar las entradas.

Sport Huancayo buscará habilitar la tribuna oriente

De acuerdo al periodista deportivo Gustavo Peralta, la dirigencia del 'Rojo Matador' está trabajando para que se pueda habilitar la tribuna oriente para el encuentro frente a la 'U'. Justamente en este lugar, de llegar a concretarse, se ubicarán todos los hinchas cremas que quieran ir a alentar a los dirigidos por Jorge Fossati.

¿Cómo llegan Sport Huancayo y Universitario?

Sport Huancayo ha tenido un comienzo irregular en el Torneo Clausura, pues solo ha sumado 7 puntos de 15 posibles en las primeras cinco jornadas. El fin de semana pasado sufrió un durísimo traspié al perder el clásico 'Incontrastable' por la mínima diferencia ante ADT en Tarma, por lo que ahora buscarán reponerse frente a uno de los candidatos al título.

Universitario, por su parte, es uno de los invictos del en el segundo certamen de la temporada y buscará mantener esta estadística en la altura de Huancayo. Como también les toca disputar los octavos de final de Copa Libertadores, el DT Jorge Fossati llevaría un equipo alterno, los que tendrán la oportunidad de darle a los merengues un buen resultado.

Universitario rotará jugadores para el partido ante Sport Huancayo. Foto: Universitario de Deportes