Universitario daría el batacazo y confirmaría el regreso de futbolista que afrontó la Liga 3

Universitario es uno de los clubes que compite en la Liga 1 2025 para consagrarse tricampeón del fútbol peruano. Los cremas dieron el primer paso al conseguir el Torneo Apertura, pero ahora deben batallar jornada a jornada para conseguir su objetivo. El mercado de pases no ha sido ajeno a los 'merengues', quienes anunciaron sus refuerzos con anticipación para mentalizarse de lleno en el Clausura y Copa Libertadores.

Bajo este contexto, se ha conocido que un jugador que venía sumando minutos en su equipo de Liga 3 ha generado la chance de que llegue a la 'U' para mediados de este 2025. Nos referimos a Jorge Agüero, mediocampista de 24 años que estaba cedido en el Club Unión Santo Domingo de Chachapoyas, Amazonas.

Según pudo informar el periodista Carlos Arrunátegui, este mediocampista con contrato vigente en los cremas retornará al equipo de Universitario con el fin de reforzar al equipo de Liga 3. La idea es que el jugador sea clave en la institución 'merengue' y potencie al plantel en lo que serán las fechas finales del torneo peruano.

"Jorge Agüero no continuará en Club Unión Santo Domingo y volvería a Universitario para reforzar el equipo de Liga 3", informó el mencionado periodista en sus redes sociales.

Jorge Agüero regresaría a Universitario de Deportes.

Jorge Agüero es un futbolista que se formó en las divisiones menores de Universitario de Deportes. Pertenece a la institución 'merengue' desde hace varias temporadas, pero no ha tenido muchas oportunidades en el primer equipo de Ate. Solo afrontó dos cotejos en Primera División en la edición 2022 contra Sporting Cristal y FBC Melgar.

¿En qué clubes ha jugado Jorge Agüero?