Universitario perdió 5-3 con rival directo y se alejó del primer lugar de campeonato peruano

Universitario de Deportes no solo es uno de los candidatos a ser campeón nacional en la Liga 1 este año. En otras disciplinas también ha demostrado que puede pelear por el título. Un claro ejemplo de ello es su equipo de futsal, que sufrió su primer traspié de la temporada al perder con rival directo y así no pudo alcanzar el liderato de importante torneo peruano.

PUEDES VER: Jugador de Universitario será flamante refuerzo de club campeón del fútbol peruano

El cuadro crema disputó este sábado una edición más del clásico moderno frente a un histórico equipo como Panta Walon por la por la sexta jornada del Futsal Pro 2025. El Polideportivo CFD Angamos de Ventanilla fue escenario de un auténtico partidazo, que terminó en una dura derrota por 5-3 para la 'U'.

Universitario cayó contra Panta Walon en un clásico moderno lleno de goles por el Futsal Pro 2025. Foto: Universitario de Deportes

El quinteto dirigido por Percy Pinto comenzó de gran forma el primer tiempo al ponerse en ventaja con goles de Sebastián Obando de penal y Santiago Mallaupoma, ambos en los minutos finales. Sin embargo, en la etapa complementaria el conjunto chalaco le dio vuelta al marcador gracias a un doblete de Giacomo Rojas y el tanto de Johnny Solano.

Mallaupoma logró empatar las acciones, pero en los últimos instantes sufrieron la expulsión de Elvis Cabrera hizo que los merengues se quedaran con un hombre menos y eso aprovechó Panta para dar la estocada final con las conquistas de Alexandro Magno y Solano, el último con el cuadro estudiantil volcado al ataque.

Universitario perdió la posibilidad de llegar a la cima del Futsal Pro 2025

Con este resultado, la 'U' no solo perdió su invicto en el certamen de Primera División del fútbol sala nacional, sino que además no aprovechó la oportunidad de trepar al primer lugar de la tabla de posiciones (puesto que ahora lo ocupa su rival de esta fecha), quedándose en la tercera posición con 15 unidades.

¿Contra qué equipo le toca jugar a Universitario futsal?

Todavía quedan algunas jornadas para que Universitario pueda alcanzar la punta del Futsal Pro 2025 pese a la reciente derrota. La próxima semana medirán fuerzas contra el segundo de la clasificación, AFA Rímac, en otro compromiso de equipos favoritos a ser campeón a final de temporada. La fecha y hora serán anunciadas en los próximos días por la organización del campeonato.

Tabla de posiciones del Futsal Pro 2025 con Universitario