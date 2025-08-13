0
EN DIRECTO
Alianza Lima vs U Católica por los octavos de Copa Sudamericana

¿A qué hora juega Universitario vs Palmeiras por los octavos de la Copa Libertadores 2025?

Universitario medirá fuerzas ante Palmeiras este jueves en el Estadio Monumental de Ate por los octavos de final de la Copa Libertadores. Conoce los horarios del partido.

Solange Banchon
Universitario recibirá a Palmeiras por los octavos de final de la Copa Libertadores 2025
Universitario recibirá a Palmeiras por los octavos de final de la Copa Libertadores 2025 | Composición: Líbero
COMPARTIR

Palmeiras de Brasil ya está en Lima para afrontar un partidazo ante Universitario de Deportes, correspondiente a la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores 2025. A continuación, te contamos la guía de horarios para que puedas seguir el minuto a minuto del duelo entre el elenco 'Merengue y el 'Alviverde'.

Universitario inscribió a 2 destacados jugadores para la Copa Libertadores 2025

PUEDES VER: Universitario da el batacazo e inscribe a 2 nuevos refuerzos para la Copa Libertadores 2025

¿Cuándo juega Universitario vs Palmeiras?

De acuerdo a la programación oficial de la CONMEBOL, el encuentro entre Universitario vs Palmeiras por los octavos de final de la Copa Libertadores 2025 quedó pactado para jugarse este jueves 14 de agosto en el Estadio Monumental de Ate.

Universitario recibirá a Palmeiras por los octavos de final de la Copa Libertadores 2025

¿A qué hora juega Universitario vs Palmeiras?

Disfruta el compromiso que sostendrán las escuadras de Universitario de Deportes vs Palmeiras EN VIVO por la Copa Libertadores 2025 a partir de las 19:30 horas de Perú o las 21:30 horas de Brasil. Te presentamos la guía de horarios en el resto de países de la región.

  • México: 18:30 horas
  • Perú: 19:30 horas
  • Ecuador: 19:30 horas
  • Colombia: 19:30 horas
  • Bolivia: 20:30 horas
  • Venezuela: 20:30 horas
  • Chile: 20:30 horas
  • Paraguay: 21:30 horas
  • Brasil: 21:30 horas
  • Uruguay: 21:30 horas
  • Argentina: 21:30 horas

Antesala del partido Universitario vs Palmeiras por la Copa Libertadores 2025

Universitario de Deportes se enfrentará a uno de los equipos más poderosos de Sudamérica: Palmeiras de Brasil. En la antesala del cotejo, el plantel dirigido por el técnico uruguayo Jorge Fossati impuso su autoridad y superó por la mínima diferencia a Sport Boys del Callao por la fecha 5 del Torneo Clausura 2025. La victoria reafirmó el gran presente que vive la 'U' en el plano local y ahora tendrán el objetivo de dar el golpe y seguir haciendo historia a nivel internacional.

Universitario llega en gran momento al duelo ante Palmeiras

Al frente, el cuadro de Abel Ferreira, llega a esta cita después de haber vencido 2-1 a Ceará por la Serie A de Brasil en condición de local. Vitor Roque, máxima estrella del elenco carioca anotó para los suyos, y llegará onfire ante los cremas, por lo que el partido se perfila para despertar grandes emociones en los hinchas.

Palmeiras quiere tomar ventaja en la ida de los octavos de final ante Universitario

No olvides revisar tu agenda deportiva

Solange Banchon
AUTOR: Solange Banchon

Redactora en la sección deportes de Libero. Licenciada en Ciencias de la Comunicación (USMP). Con experiencia en más de 3 años en periodismo para multiplataformas. Especializada en Periodismo Digital.

Lo más visto

  1. Alineaciones Alianza Lima vs U Católica de Ecuador: el sorpresivo once titular de Néstor Gorosito

  2. Partidos de hoy EN VIVO GRATIS: programación, horario y dónde ver fútbol este miércoles 13 de agosto

  3. Alianza Lima vs U Católica EN VIVO por Copa Sudamericana: entradas, pronóstico, horario y dónde ver

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 29.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Fútbol Internacional

Estados Unidos

Fútbol Peruano