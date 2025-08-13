¿A qué hora juega Universitario vs Palmeiras por los octavos de la Copa Libertadores 2025?

Palmeiras de Brasil ya está en Lima para afrontar un partidazo ante Universitario de Deportes, correspondiente a la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores 2025. A continuación, te contamos la guía de horarios para que puedas seguir el minuto a minuto del duelo entre el elenco 'Merengue y el 'Alviverde'.

¿Cuándo juega Universitario vs Palmeiras?

De acuerdo a la programación oficial de la CONMEBOL, el encuentro entre Universitario vs Palmeiras por los octavos de final de la Copa Libertadores 2025 quedó pactado para jugarse este jueves 14 de agosto en el Estadio Monumental de Ate.

Universitario recibirá a Palmeiras por los octavos de final de la Copa Libertadores 2025

¿A qué hora juega Universitario vs Palmeiras?

Disfruta el compromiso que sostendrán las escuadras de Universitario de Deportes vs Palmeiras EN VIVO por la Copa Libertadores 2025 a partir de las 19:30 horas de Perú o las 21:30 horas de Brasil. Te presentamos la guía de horarios en el resto de países de la región.

México: 18:30 horas

Perú: 19:30 horas

Ecuador: 19:30 horas

Colombia: 19:30 horas

Bolivia: 20:30 horas

Venezuela: 20:30 horas

Chile: 20:30 horas

Paraguay: 21:30 horas

Brasil: 21:30 horas

Uruguay: 21:30 horas

Argentina: 21:30 horas

Antesala del partido Universitario vs Palmeiras por la Copa Libertadores 2025

Universitario de Deportes se enfrentará a uno de los equipos más poderosos de Sudamérica: Palmeiras de Brasil. En la antesala del cotejo, el plantel dirigido por el técnico uruguayo Jorge Fossati impuso su autoridad y superó por la mínima diferencia a Sport Boys del Callao por la fecha 5 del Torneo Clausura 2025. La victoria reafirmó el gran presente que vive la 'U' en el plano local y ahora tendrán el objetivo de dar el golpe y seguir haciendo historia a nivel internacional.

Universitario llega en gran momento al duelo ante Palmeiras

Al frente, el cuadro de Abel Ferreira, llega a esta cita después de haber vencido 2-1 a Ceará por la Serie A de Brasil en condición de local. Vitor Roque, máxima estrella del elenco carioca anotó para los suyos, y llegará onfire ante los cremas, por lo que el partido se perfila para despertar grandes emociones en los hinchas.

Palmeiras quiere tomar ventaja en la ida de los octavos de final ante Universitario