La radical medida de Jorge Fossati con miras al próximo partido de Universitario por Liga 1

Universitario de Deportes consiguió un importante triunfo sobre Sport Boys por el Torneo Clausura, pero a partir de ahora tendrá una recargadísima agenda con partidos muy complicados tanto a nivel local como internacional. Bajo este panorama, el DT Jorge Fossati tomó una radical medida con miras al próximo partido de los cremas por la Liga 1 2025.

Como se sabe, la 'U' recibirá este jueves a Palmeiras por la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores y tres días después deberá visitar a Sport Huancayo por la fecha 6 del Torneo Clausura. Si bien es cierto que ambos encuentros son importantes, para el duelo contra el 'Verdao' van a jugar con su plantel de gala. Es por ello que el estratega uruguayo ha decidido rotar a sus principales figuras y darle oportunidad a futbolistas como Miguel Vargas, Jesús Castillo y Jairo Vélez frente al 'Rojo Matador'.

"Además de la concentración rígida que se viene, en la U habrá mucha rotación en el once pensando en Sport Huancayo. Seguramente en aquel partido irán Vargas, Castillo, Vélez y Flores desde el arranque", así lo dio a conocer el periodista Gustavo Peralta mediante una publicación en sus redes sociales.

Universitario rotará jugadores para el partido ante Sport Huancayo por el Torneo Clausura. Foto: Universitario de Deportes

El cronograma de actividades de Universitario durante la seguidilla de partidos

Ante la seguidilla de compromisos que le tocará afrontar al conjunto merengue por el torneo local y la Libertadores, otra de las decisiones que ha tomado el cuerpo técnico del equipo es que a partir de este lunes se comience con una concentración rígida hasta después de duelo con Palmeiras. Además, el sábado 16 partirá rumbo a Huancayo y dos días después volverá a concentrar.

"Pensando en el partido ante Palmeiras, el plantel de Universitario de Deportes concentrará desde el lunes 11 hasta después del partido por Copa Libertadores. El sábado 16 se viaja a Huancayo y el lunes 18 se vuelve a concentrar para el viaje a Brasil", dio a conocer el comunicador citado anteriormente.

Universitario: su apretado fixture de agosto

Estos son los partidos que tendrá que disputar Universitario en lo que queda del presente mes. Serán cuatro en menos de 15 días, con un clásico, dos viajes al interior del país y al extranjero: