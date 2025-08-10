- Hoy:
- Partidos de hoy
- Cristal vs Melgar
- Perú vs. Venezuela
- Barcelona vs Como
- Almería vs Al Nassr
- Crystal Palace vs Liverpool
- Tabla Acumulada
- Alianza Lima
- Universitario
- Motorola
La radical medida de Jorge Fossati con miras al próximo partido de Universitario por Liga 1
El DT de Universitario, Jorge Fossati, tomó una firme decisión con respecto a su plantel de cara al siguiente partido de los cremas por el Torneo Clausura.
Universitario de Deportes consiguió un importante triunfo sobre Sport Boys por el Torneo Clausura, pero a partir de ahora tendrá una recargadísima agenda con partidos muy complicados tanto a nivel local como internacional. Bajo este panorama, el DT Jorge Fossati tomó una radical medida con miras al próximo partido de los cremas por la Liga 1 2025.
Como se sabe, la 'U' recibirá este jueves a Palmeiras por la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores y tres días después deberá visitar a Sport Huancayo por la fecha 6 del Torneo Clausura. Si bien es cierto que ambos encuentros son importantes, para el duelo contra el 'Verdao' van a jugar con su plantel de gala. Es por ello que el estratega uruguayo ha decidido rotar a sus principales figuras y darle oportunidad a futbolistas como Miguel Vargas, Jesús Castillo y Jairo Vélez frente al 'Rojo Matador'.
"Además de la concentración rígida que se viene, en la U habrá mucha rotación en el once pensando en Sport Huancayo. Seguramente en aquel partido irán Vargas, Castillo, Vélez y Flores desde el arranque", así lo dio a conocer el periodista Gustavo Peralta mediante una publicación en sus redes sociales.Universitario rotará jugadores para el partido ante Sport Huancayo por el Torneo Clausura. Foto: Universitario de Deportes
El cronograma de actividades de Universitario durante la seguidilla de partidos
Ante la seguidilla de compromisos que le tocará afrontar al conjunto merengue por el torneo local y la Libertadores, otra de las decisiones que ha tomado el cuerpo técnico del equipo es que a partir de este lunes se comience con una concentración rígida hasta después de duelo con Palmeiras. Además, el sábado 16 partirá rumbo a Huancayo y dos días después volverá a concentrar.
"Pensando en el partido ante Palmeiras, el plantel de Universitario de Deportes concentrará desde el lunes 11 hasta después del partido por Copa Libertadores. El sábado 16 se viaja a Huancayo y el lunes 18 se vuelve a concentrar para el viaje a Brasil", dio a conocer el comunicador citado anteriormente.
Universitario: su apretado fixture de agosto
Estos son los partidos que tendrá que disputar Universitario en lo que queda del presente mes. Serán cuatro en menos de 15 días, con un clásico, dos viajes al interior del país y al extranjero:
- Universitario vs. Palmeiras | jueves 14 de agosto | 19:30 horas | Estadio Monumental | octavos de final ida Copa Libertadores 2025
- Sport Huancayo vs. Universitario | domingo 17 de agosto | 12:00 horas | Estadio Huancayo | fecha 6 Torneo Clausura 2025
- Palmeiras vs. Universitario | jueves 21 de agosto | 19:30 horas | Allianz Parque | octavos de final vuelta Copa Libertadores 2025
- Universitario vs. Alianza Lima | domingo 24 de agosto | 17:30 horas | Estadio Monumental | fecha 7 Torneo Clausura 2025
No olvides revisar tu agenda deportiva
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 52.90
CIRCO ATLANTIKA
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel
PRECIOS/ 39.00
CIRCO DE LAS ESTRELLAS
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel
PRECIOS/ 17.90
CIRCO MONTECARLO
CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria
PRECIOS/ 29.90