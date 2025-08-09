- Hoy:
- Partidos de hoy
- Ayacucho FC vs Alianza Lima
- Universitario vs Sport Boys
- Tabla Acumulada
- Peñarol vs Racing
- Boca Juniors vs Racing
- Diego Churín
- Sporting Cristal
- Motorola
¡Oficial! Universitario disputará nuevo torneo de la Conmebol y su rival será Cerro Porteño
Universitario impactó a sus hinchas luego de conocerse que el plantel merengue enfrentará a rivales de talla internacional, incluido Cerro Porteño de Paraguay.
Universitario de Deportes es uno de los clubes nacionales que prioriza el fortalecimiento de sus disciplinas deportivas. Bajo esa premisa, ahora la Conmebol confirmó que los cremas tendrán participación en un prestigioso torneo internacional y los aficionados quedaron sorprendidos.
PUEDES VER: Alineaciones Universitario vs Boys: el inédito once de Fossati para ser líder del Torneo Clausura
Universitario disputará nuevo torneo oficial de la Conmebol
Se trata del campeonato Conmebol Liga Evolución. Mediante sus redes sociales, la institución merengue anunció por todo lo alto que ya se definió la programación de partidos que afrontará la Sub-13 del club en su respectiva fase de grupos.
"Fixture confirmado. Nuestra categoría Sub-13 conformará el grupo B de la Conmebol Liga Evolución, junto a Cerro Porteño, Newell's Old Boys, Atlético Camino y AUFI", señaló la cuenta oficial de las Divisiones Menores-Universitario en 'X', antes Twitter.Universitario afrontará la Conmebol Liga Evolución con la Sub-13
Es importante resaltar que, Universitario de Deportes es el único equipo peruano que tendrá acción en esta competencia internacional con la Sub-13 y Sub-14 (en su categoría femenina). Por su parte, el clásico rival, Alianza Lima jugará la Conmebol Liga Evolución con la Sub-16, también en dicha sección.
¿Cuándo inicia la Conmebol Liga Evolución?
De acuerdo a la programación oficial de la CONMEBOL, este importante evento dará comienzo desde el próximo 5 al 14 de septiembre en Paraguay. Será una valiosa oportunidad para que las jóvenes promesas de ambos elencos nacionales adquieran roce internacional y contribuyan a la mejoría de nuestro balompié.
¿Cuál será el formato de la Conmebol Liga Evolución?
Se conoció que, se disputarán encuentros en sus fases de grupos. Además, habrán semifinales y duelos correspondientes al tercer y cuarto lugar de la competencia. En tanto, la final de cada categoría deberá disputarse en la ciudad de Luque, Paraguay. De la misma manera, como principal novedad, la Fiesta CONMEBOL Evolución 2025 implementó la definición de nuevos partidos para determinar las posiciones del quinto al noveno lugar.
No olvides revisar tu agenda deportiva
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 52.90
CIRCO ATLANTIKA
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel
PRECIOS/ 39.00
CIRCO DE LAS ESTRELLAS
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel
PRECIOS/ 17.90
CIRCO MONTECARLO
CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria
PRECIOS/ 29.90