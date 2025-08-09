¡Oficial! Universitario disputará nuevo torneo de la Conmebol y su rival será Cerro Porteño

Universitario de Deportes es uno de los clubes nacionales que prioriza el fortalecimiento de sus disciplinas deportivas. Bajo esa premisa, ahora la Conmebol confirmó que los cremas tendrán participación en un prestigioso torneo internacional y los aficionados quedaron sorprendidos.

Universitario disputará nuevo torneo oficial de la Conmebol

Se trata del campeonato Conmebol Liga Evolución. Mediante sus redes sociales, la institución merengue anunció por todo lo alto que ya se definió la programación de partidos que afrontará la Sub-13 del club en su respectiva fase de grupos.

"Fixture confirmado. Nuestra categoría Sub-13 conformará el grupo B de la Conmebol Liga Evolución, junto a Cerro Porteño, Newell's Old Boys, Atlético Camino y AUFI", señaló la cuenta oficial de las Divisiones Menores-Universitario en 'X', antes Twitter.

Universitario afrontará la Conmebol Liga Evolución con la Sub-13

Es importante resaltar que, Universitario de Deportes es el único equipo peruano que tendrá acción en esta competencia internacional con la Sub-13 y Sub-14 (en su categoría femenina). Por su parte, el clásico rival, Alianza Lima jugará la Conmebol Liga Evolución con la Sub-16, también en dicha sección.

¿Cuándo inicia la Conmebol Liga Evolución?

De acuerdo a la programación oficial de la CONMEBOL, este importante evento dará comienzo desde el próximo 5 al 14 de septiembre en Paraguay. Será una valiosa oportunidad para que las jóvenes promesas de ambos elencos nacionales adquieran roce internacional y contribuyan a la mejoría de nuestro balompié.

¿Cuál será el formato de la Conmebol Liga Evolución?

Se conoció que, se disputarán encuentros en sus fases de grupos. Además, habrán semifinales y duelos correspondientes al tercer y cuarto lugar de la competencia. En tanto, la final de cada categoría deberá disputarse en la ciudad de Luque, Paraguay. De la misma manera, como principal novedad, la Fiesta CONMEBOL Evolución 2025 implementó la definición de nuevos partidos para determinar las posiciones del quinto al noveno lugar.